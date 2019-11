VIDEO Frontale con un'auto sulla via Emilia: scooter e il suo conducente finiscono in un fosso

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 20:17 - 23 Novembre 2019

Forti disagio al traffico e un ricovero in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Santa Giustina, sulla via Emilia, al civico 1036. Erano le 19.20 circa di oggi (sabato 23 novembre) quando si sono scontrati uno scooter e un'Audi A-3 bianca: un frontale tra i due mezzi che procedevano in direzioni opposte, l'auto da Rimini verso Santarcangelo. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, le cui generalità non sono ancora note, finito con il proprio mezzo in un fosso adiacente alla carreggiata stradale. A soccorrerlo è intervenuto il personale del 118, con automedica e ambulanza. La Polizia Stradale, che ricostruirà l'esatta dinamica, ha provveduto a regolare il traffico. A un'ora dal sinistro si segnalano forti rallenamenti, in entrambe le direzioni di marcia, tra la rotatoria dell'incrocio con via Tosi e l'incrocio tra la via Emilia e la via dell'industria.