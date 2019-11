Un albero per 69 bimbi di Verucchio nati nel 2018

Attualità

| 16:40 - 23 Novembre 2019

La targa.

Un albero per tutti i 69 bimbi verucchiesi nati nel corso del 2018. Questo il valore simbolico della cerimonia di posa di questa mattina, momento istituzionale che segue la posa di altri quattro alberi piantati giovedì 21 novembre nelle scuole del territorio in occasione della giornata dell’albero.

“L’iniziativa vuole avere anche un valore più ampio, diventare pure simbolo dell’amore per la natura e ribadire ancora una volta il grande impegno di questa amministrazione per l'ambiente e la sostenibilità: un impegno doveroso nei confronti delle nuove generazioni alle quali non possiamo lasciare un paese, una nazione, un pianeta peggiore di quello che abbiamo trovato”, commenta il vicesindaco Sabrina Cenni, che ricorda la frase: “La terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli”.