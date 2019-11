Un moderno laboratorio di robotica per la scuola secondaria di Sant'Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 15:55 - 23 Novembre 2019

Oggi (sabato 23 novembre) alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Sant’Agata Feltria e Pennabilli è stato inaugurato alla scuola secondaria di Sant'Agata Feltria il nuovo ambiente di apprendimento innovativo, dove il “virtuale” diventa “reale”. Si tratta di un ambiente per la realizzazione di attività legate al coding e alla robotica educativa, con prodotti che possano essere completamente programmati dagli studenti per cooperare tra di loro e costruire un sistema integrato di sperimentazione in un ambiente di sviluppo open source. Il progetto finanziato dal Miur, è stato realizzato anche grazie al sostegno di partner esterni: ditta Berloni, nella persona dell’amministratore Delegato ingegnere Luca Bora, il sindaco di Sant’Agata Feltria Guglielmino Cerbara, il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini e il presidente della Pro Loco Stefano Lidoni. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Annalisa Celli che ha evidenziato come la scuola, aderendo al Piano Nazionale Scuola Digitale, apra gli orizzonti ad una didattica nuova e coinvolgente. Durante l’evento gli studenti hanno voluto dare risalto al grande lavoro svolto dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, Maria Luisa Paci, anima del progetto; a dimostrazione che con il cuore e la dedizione si possono raggiungere obiettivi ambiziosi.