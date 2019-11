Rimini: in una settimana 27 denunce e due arresti della Polizia

Cronaca

Rimini

| 15:49 - 23 Novembre 2019

Intensa settimana di controlli per la Polizia di Stato a Rimini, con un rafforzamento dell'attività mirata al contrasto dello spaccio e dei furti: il bilancio parla di 280 persone identificate, 132 stranieri, due arresti e 27 denunce. Accurate verifiche sono state concentrate in zona stazione e Borgo Marina, con l'identificazione di circa 50 persone. La Polizia ha inoltre effettuato controlli nelle sale giochi e in altri esercizi pubblici in cui sono installati apparecchi elettronici di intrattenimento con vincita in denaro, per accettare il rispetto delle normative. Trentuno gli avventori identificati in tre sale gioco e scommesse, di cui 13 stranieri. L'inutilizzabilità di un'uscita d'emergenza e la violazione di alcune prescrizioni della licenza sono costate una denuncia al rappresentante di una sala con videolottery.