Non rispetta le prescrizioni del Tribunale: 43enne marignanese finisce in carcere

San Giovanni in Marignano

| 15:40 - 23 Novembre 2019

Un 43enne di San Giovanni in Marignano si trova ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini, in seguito a quanto disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a fronte dell'inottemperanza alle misure imposte all'uomo dal gip del Tribunale di Rimini, nell'ambito di un'indagine in relazione a un caso di stalking. In particolare la condotta del 43enne, fino a ieri agli arresti domiciliari, è al vaglio degli inquirenti per le minacce e le molestie subite dalla ex compagna, una 32enne domiciliata sempre a San Giovanni in Marignano.