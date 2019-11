San Leo, lascia la pentola sul fuoco e si addormenta: intervengono i pompieri

Cronaca

San Leo

| 15:08 - 23 Novembre 2019

Pronto intervento dei vigili del fuoco a San Leo, nella tarda serata di ieri (venerdì 22 novembre) per scongiurare una situazione di pericolo all'interno di un'abitazione privata. Alcuni cittadini si sono allarmati per un forte odore di fumo percepito in piazza Dante Alighieri e si sono attivati per individuare la fonte del problema. Il fumo sembrava provenire dalla finestra chiusa di un'abitazione. Dopo aver bussato e suonato il campanello, senza ottenere risposta, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta dentro hanno trovato un principio di incendio da una pentola, posta su un fornello acceso, che si era bruciata. Inoltre anche la televisione era stata accesa. Il padrone di casa invece si era addormentato, a causa probabilmente di un colpo di sonno. I vigili del fuoco hanno spento il principio di incendio e messo l'appartamento in piena sicurezza.