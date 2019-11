Boccette A1, Richard Galiandro perde la prima partita e sfuma il primo posto per Capitan Bagati

Sport

Rimini

| 14:28 - 23 Novembre 2019

Galiadro del Capitan Bagati.



Nella dodicesima giornata del campionato regionale a squadre di serie A1 trofeo Gorina Panni la capolista Manuel Caffè Bocciofila Imola conserva il primato strappando un punticino d’oro in casa del Circolo Sport Ravenna grazie a Gianluca Naldi che brucia sul filo Alessandro Nadery in un’avvincente partita finita 102 a 99. Arriva la prima sconfitta del talismano Richard Galiandro e sfuma il sogno del Capitan Bagati Bellaria di salire in vetta alla classifica fermato sul pari dal Riccione. Sale al secondo posto il Leon D’Oro Molinella a un sol punto dal vertice e si rimette in careggiata anche il Bt Bussecchio. Le prime quattro sono ristrette in soli due punti e nella prossima giornata è in programma lo scontro diretto fra la capolista Imola e la terza Bellaria, le unche due squadre imbattutte del campionato.

Tabellini

Circolo Sport Ravenna – Manuel Caffè Bocciofila Imola 3 – 3 (p.t. 2-1)

S. Cardellini e F. Benedetti contro M. Zoffoli e A. Stella 75-81, L. Molduzzi c V. Cristofori 103-65, M. Grilli e P. Gamboni c A. Bacci e D. Cortecchia 81-47, A. Nadery c GL. Naldi 99-102, L. Mini c C. Sandrini 109-51, C. Gasperini c L. D’Ambra 44-100.

Capitan Bagati Bellaria – Birra di Paolino Riccione 3 – 3 (p.t. 2-1)

L. Teodorani e S. Della Chiesa c M. Manduchi e A. Fabbri 58-80, C. Spadoni c G. Goffi 100-87, C. Vincenzi e M. Funghetti c P. Felici e P. Barbanti 80-74, G. Barducci c S. Quieti 65-100, M. Patrignani c F. Marchini 100-62, R. Galiandro c M. Pritelli 79-100.

Leon D'Oro Molinella – Bbzo Cafè Villanova 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Scarselli e A. Pinardi c L. De Carli e M. Cillani 53-82, A. Messori c A. Dalmonte 101-52, P. Vitelli e A. Monti c PP. Minguzzi e D. Ancarani 82-50, L. Cardinali c S. Laghi 100-97, GL. Dolzani c R. Verlicchi 61-101, F. Corradini c GL. Franchini 100-57.

B.T. Bussecchio Forlì – Clai Sasso Morelli 5 – 1 (p.t. 3-0)

M. Morri e L. Versari c A. Sandri e L. Molinaro 80-70, I. Minoccheri c A. De Antonis 102-39, D. Calubani e R. Batani c W. Cantelli S. Bagli 82-71, C. Protti c R. Zanelli 78-100, E. Rosa c L. Turroni 100-53, D. Ricci c M. Brusa 100-63.

Tex Master Novellara – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 5 – 1 (p.t. 2-1)

L. Beneventi e G. Catellani c L. Alpi e A. Bandini 57-82, A. Lugli c A. Galli 100-93,

C. Bussei e D. Giampellegrini c S. Nanni e F. Perugini 80-26, D. Gavioli c A. Corbetta 100-80, C. Gualandri c M. Cicali 100-75, S. Bussei c C. Leonardi 100-68.

Cava Rivalta Forlì – President Park Ronco 3 – 3 (p.t. 3-0)

M. Solfrini e R. Rustignoli c R. Romualdi e G. Sacchetti 82-76, P. Boni c C. Bartolini 101-98, F. Zoffoli e E. Mariotti c M. Fantini e M. Prati 81-31, G. Padovani c C. Graffieti 26-100, P. Versari c F. Ferri 37-103, GL. Zoli c S. Tricomi 76-100.

Andrea Costa Carpi – Caserme Rosse Bologna 4 – 2 (p.t. 2-1)

S. Gavioli e F. Golinelli c V. Alvisi e A. Lavezzano 81-32, A. Panzeri c M. Bozzoli 93-102, F. Baraldi e T. Bregoli c A. Soprani e F. Emeri 83-73, D. Andreotti c M. Serra 106-78, G. Lugli c D. Bongiovanni 102-86, G. Golinelli c R. Zanna 82-105.

L'Artista Caffè Argenta – Camo Maris Cantonese 3 – 3 (p.t. 2-1)

D. Morini e D. Melideo c F. Ghelfi e C. Bondavalli 80-33, M. Vassura c S. Copelli 9-100,

F. Turchi e L. Ravaglia c M. Iaccarino e S. Vezzalini 80-31, F. Giustiniani c G. Camellini 53-100, G. Bacchilega c T. Bovo 39-100, S. Camprincoli c A. Pavarotti 100-61.

Hidra RSM Sire Codifiume – Pronto Poster Settecrociari Cesena 0 – 6 (p.t. 0-3)

M. Romualdi e F. Visentin c S. Casadei e R. Pezzani 51-80, M. Celio c B. Cicognani 72-100, B. Zanardi e F. Muzzarelli c M. Foiera e F. Ricci 56-82, D. Sgargi c J. Taioli 3-100, L. Draghetti c M. Fabbri 67-100, D. Ansaloni c J. Magnani 84-100.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 28, Leon D'Oro Molinella punti 27, Capitan Bagati Bellaria e B.T Bussecchio Forlì punti 26, Circolo Sport Ravenna punti 24, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 21, Bbzo Cafè Villanova punti 19, Tex Master Novellara e President Park Ronco punti 15, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 14, Clai Sasso Morelli, Birra di Paolino Riccione e L'Artista Caffè Argenta punti 13, Camo Maris Cantonese e Andrea Costa Carpi punti 11, Caserme Rosse BO punti 10, Hidra RSM Sire Codifiume punti 7, Cava Rivalta Forlì punti 6.