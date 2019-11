Taglio del nastro per il Metromare a Riccione: il sindaco Tosi assente

Attualità

Riccione

| 14:14 - 23 Novembre 2019

Istituzioni e cittadini all'inaugurazione ufficiale del Metromare a Riccione.

Dopo l'inaugurazione per giornalisti, con una rappresentanza di studenti, sabato 23 novembre è stato il giorno del taglio del nastro ufficiale per il nuovo Metromare. Una cerimonia, alla stazione di Riccione, che ha registrato la partecipazione del presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, del Ministro delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli (nella fotogallery il suo arrivo), il presidente della Provincia Riziero Santi e tanti sindaci del territorio. Era assente il sindaco Renata Tosi, anche se in rappresentanza del Comune di Riccione c'era, a fare gli onori di casa, il presidente del consiglio comunale Gabriele Galassi.



Seguiranno interviste