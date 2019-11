Verucchio, un questionario online: cittadini possono proporre idee su come migliorare le aree verdi

Attualità

Rimini

| 12:25 - 23 Novembre 2019

Il logo di Verucchio - quello che serve.

Favorire la collaborazione tra amministrazione e autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, è davvero possibile?

Questa è la domanda che ha motivato il progetto #Quellocheserve, promosso dal Comune di Verucchio, per sperimentare l’applicazione di un Regolamento per l’Amministrazione Condivisa delle aree verdi del territorio.

Sono ormai oltre 210 i Comuni che sul territorio italiano hanno adottato un regolamento di amministrazione condivisa grazie al quale, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale e attraverso specifici patti di collaborazione, reti di cittadini ed istituzioni co-progettano azioni volte a perseguire gli interessi generali della collettività.

Nel caso di Verucchio, l’obiettivo è proprio quello di pervenire all’elaborazione partecipata di un Regolamento sull’utilizzo degli spazi verdi al fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde pubblico e la cultura del bene comune.

Attraverso incontri pubblici, sopralluoghi e un questionario online, il Comune di Verucchio sta coinvolgendo l’intera comunità del territorio per raccogliere idee e proposte legate alla fruizione delle aree verdi: sport, giochi, aree relax, eventi, luoghi d’incontro sono solo alcune delle tante funzioni che possono essere assegnate a queste spazi.

A tal fine, nel prossimo appuntamento di martedì 26 novembre, che si terrà alle 20.00 presso la Sala Tondini del centro civico Piazza Europa, 1 Villa Verucchio, sarà possibile per i cittadini sperimentare la co-progettazione di patti collaborazione per la fruizione e la gestione delle aree verdi di Verucchio da proporre all’Amministrazione.

A conclusione del percorso partecipativo, il Regolamento passerà al Consiglio Comunale e, in caso di approvazione, costituirà lo strumento principale per disciplinare l’uso delle aree verdi pubbliche e di promozione di azioni di cittadinanza attiva.

Infine, grazie all’adozione di questo strumento, sarà possibile sperimentare un modello governativo basato sulla partecipazione attiva che consentirà, da un lato, all’amministrazione di affrontare insieme ai cittadini questioni di interesse generale sulle aree verde del Comune e, dall’altro, ai cittadini di proporre nuove funzioni e iniziative da svolgere nei parchi della città.

Link per la compilazione del questionario: bit.ly/questionarioPartecipazione

Per informazioni:

Ufficio Bandi Comune di Verucchio – email partecipazione@comune.verucchio.rn.it

tel. 0541 673965 facebook @quellocheserve