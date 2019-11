A Pennabilli ‘Tra foglie e poesia’: escursione per famiglie al Parco Begni

Eventi

Pennabilli

| 10:42 - 23 Novembre 2019

Tra foglie e poesia: trekking per famiglie.

Domenica 24 novembre, a partire dalle 9.30, il MUSSS di Pennabilli invita le famiglie a un’escursione tra i suoni e i colori di questo autunno scricchiolante.

Camminando al Parco Begni si potranno scoprire tante curiosità sugli alberi, ispirati dalle parole di Tonino Guerra, e si raccoglieranno in un cestino foglie dalle mille forme e colori.

Quest'ultime saranno poi utilizzate una volta tornati al MUSSS per un piccolo laboratorio creativo.



Il programma prevede incontro presso il MUSSS Museo Naturalistico di Pennabilli, Ceas, Centro visite per una semplice passeggiata di 1h30 circa, alle 11.00 ritorno al MUSSS e piccola merenda a base di pane e miele a km0, si conclude la mattinata con il laboratorio creativo dalle 11.30 alle 12.30.

In caso di pioggia l’evento non sarà rimandato, l’escursione verrà sostituita con una visita guidata al museo.



La guida ambientale escursionistica della giornata sarà Roberto Sartor, associato di Chiocciola la casa del nomade che si occupa di progetti didattici, di comunicazione e di ricerca sui temi legati all’ambiente, al paesaggio, alla sostenibilità, alla cittadinanza, alla memoria storica, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.



Costo: 3 euro a persona, per bambini nel marsupio gratuito

PRENOTAZIONI e INFO: Elena 328 7268745

www.musss.it

www.chiocciolalacasadelnomade.it

www.parcosimone.it



L'attività è promossa da MUSSS Museo Naturalistico di Pennabilli, Ceas, Centro visite del Parco Sasso Simone e Simoncello che dal 2015 è gestito da Chiocciola la casa del nomade.



In collaborazione con Comune di Pennabilli Pro Loco Pennabilli D'là de' foss Associazione Culturale Tonino Guerra Educazione alla sostenibilità - Emilia-Romagna