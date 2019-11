Secondo appuntamento con la Fiera dell’Oliva a Coriano: degustazioni e prodotti tipici

Eventi

Coriano

| 10:00 - 23 Novembre 2019

Il sincado Domenica Spinelli alla Fiera dell'oliva.

Secondo appuntamento con la 33 ^ edizione della Fiera dell'Oliva e dei prodotti autunnali, una delle più rilevanti del territorio riminese, con il patrocinio del Comune di Coriano, Terre di Coriano e della Regione Emilia Romagna: appuntamento domenica 24 novembre.



Domenica scorsa la manifestazione, nonostante il meteo inclemente del mattino, ha avuto ampio riscontro di pubblico e nel pomeriggio, la Fiera si è animata ed è stata visitata da migliaia di persone .



Domenica 24 novembre Coriano si ripresenterà ricca di profumi e di prodotti accuratamente selezionati: olive, olio extravergine di oliva, funghi, miele, formaggi, frutta, prodotti naturali e macrobiotici.

Una tensostruttura riscaldata accoglie oltre 10 oleifici aderenti all'Associazione Frantoiani oleari dell' Emilia Romagna con assaggi e vendita di olio extra vergine di oliva.



Degustazioni guidate alle ore 11.30 e alle ore 15.30, dando così la possibilità al pubblico partecipante di approfondire la conoscenza dell'oliva e dei suoi derivati.



In collaborazione con l'associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia Romagna e le Macellerie Verde & Sole , gli chef Luigi Ciavatti e Claudio Moras proporranno La Cucina Frantoiana con un menù d'autore e piatti esaltati dall'olio Evo novello del territorio.



Non mancheranno i tradizionali spazi coperti e riscaldati della Pro Loco Coriano dedicati alla gastronomia nei quali si riproporranno ricette con le olive, inoltre baccalà con patate, salsicce con oliva, tagliatella con cinghiale o con funghi e le piadine farcite , accompagnate dai vini del territorio corianese.