Calcio 1a Cat: uno-due di Averardi, Perticara supera 2-1 l'Athletic Poggio

18:27 - 24 Novembre 2019

Perticara - Athletic Poggio 2-1



PERTICARA: Balducci, Bardi, Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi; Averardi, Crociani (92' Franceschetti), Girardi (70' Casadei Parlanti), Manenti, Rossi (80' Sartini).

In panchina: Cesario, Valdifiori, Fazi, Biordi, Stoppa.

All. Ostolani.

AT. POGGIO: Sebastiani, Ceccarini (46' Fabbri P.), Solazzo, Valentini (69' Pugliese), Astolfi, Pagliarani; Gambuti, Fontana; Sulpizio (53' Della Marchina), Celli, Neri.

In panchina: Spadazzi, Bizzocchi, Mariotti, Magnani, Campanelli, Vincenzi.

All. Fabbri A.



ARBITRO: Allkanjari di Ravenna.

RETI: 35' Neri (AP), 45' e 56' Averardi (P).

NOTE: espulso Neri al 92' per doppia ammonizione; ammoniti Manenti, Solazzo, Della Marchina, Pugliese, Sebastiani.



PERTICARA. Tre punti d'oro in chiave salvezza per il Perticara, che supera 2-1 l'Athletic Poggio al Valsecchi. Al 28' Roberto Neri impegna severamente l'ottimo portiere Balducci, protagonista domenica scorsa sul campo del Morciano con grandi parate. Al 35' Sulplizio serve in profondità Neri, che supera l'estremo difensore perticarese. Pronta reazione della squadra di casa che trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: tocco di testa di Cedrini per Averardi, che sempre di testa supera il portiere Sebastiani, incerto nell'uscita. Al 56' è ancora Averardi a raddoppiare, appoggiando in rete un assist di Gerardi, ben servito da Manenti. Tre minuti dopo il Perticara potrebbe chiudere i conti con Rossi, che calcia però sul palo un rigore.