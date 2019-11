Calcio Promozione: Sant'Ermete, clamoroso 6-0 subito dal Torconca. Russi espugna Misano (1-3)

Sport

Rimini

| 18:12 - 24 Novembre 2019

Fase di gioco di Vis Misano - Russi.

a cura di Riccardo Giannini





Sant'Ermete - Torconca 0-6



SANT'ERMETE: Vandi, Bellanti (24'st Bonifazi), Cupioli, Ciccarelli, Amadei, Fini (1'st Gacovicaj); Castiglioni (1'st Genghini, Qatja; Molari (15'st Contarini), Vukaj, Mancini (30'st Censi).

In panchina: Rossi, Tosi Brandi, De Paoli, Pacaj.

All. Pazzini.

TORCONCA: Hysa, Franca, Franciosi (33'st Guenci), Harrach (40'st Averhoff), Musabelliu, Tombari; Ortolani (17'st Filippucci, Ferrani (24'st Mani); Pasolini, Casoli, Di Addario (30'st De Lilla).

In panchina: Mancini, Cugnigni, Brighi.

All. Vergoni.



ARBITRO: Zampini di Ravenna (Assistenti: Spani di Ravenna e Fichera di Cesena).

RETI: 13'pt e 18'pt rig. Casoli, 35'pt Ferrani, 10'st Musabelliu, 25'st Di Addario, 35'st Pasolini.

NOTE: ammoniti Cicarelli, Amadei, Genghini.

CRONACA: clamorosa disfatta casalinga del Sant'Ermete, complice anche la giornata storta del portiere Vandi. Al 13' Casoli vede l'estremo difensore fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto dai 40 metri. Cinque minuti dopo bis di Casoli su rigore. Al 35' mischia in area del Sant'Ermete risolta da una conclusione di piatto di Ferrani. Nella ripresa il Torconca dilaga con un colpo di testa di Musabelliu. Al 70' Vandi esce fuori area e perde palla, Di Addario intercetta e infila nella porta sguarnita. La sesta rete è di Pasolini con un rasoterra da dentro l'area.





Vis Misano - Russi 1-3



VIS MISANO: Sacchi, Urbinati (6'st Stella), Imola, Mercuri (34'st Benedetti), Lepri, Sanchez, Muccioli (15'st Antonietti), Laro (26'st Pari), Urbinati M., Serafini (38'st Torreggiani), Borghini

In panchina: D'Orsi, Tonini, Mussoni, Boldrini.

All. Bucci.

RUSSI: Bartolini, Rava, Martini, Fantinelli, Caidi, Vasumini, Ferretti (26'st Zoli), Gualandi (17'st Bara), Salomone, Fabbi, Keita (34'st Bedeschi).

In panchina: Savini, Rotondi, Bolognesi, Magnani, Papa, Nardini.

All. Candeloro.



ARBITRO: Zammarchi di Cesena (Assistenti: Bondi e Giacomoni di Cesena).

RETI: 14' Gualandi, 37' Fabbi, 67' Laro (VM), 68' Keita.

NOTE: ammoniti Caidi, Urbinati M., Gualandi, Stella.

CRONACA: al 14' Russi in vantaggio con Gualandi, servito da un cross di Fabbi e colpevolmente lasciato libero dalla difesa sul secondo palo. Al 37' gli ospiti raddoppiano con una punizione di Fabbi che si insacca sul palo coperto dal portiere misanese, bravo a inizio ripresa a respingere un tiro a botta sicura di Salomone. Al 67' Laro sfrutta un pallone spizzatogli di testa da un compagno per infilare Bartolini. Passa un minuto e il Russi mette al sicuro la vittoria: Salomone per Keita che in scivolata anticipa Sacchi e riporta gli ospiti sul +2.





Pietracuta - Bagnacavallo 3-0





PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fe., Masini, Tosi (92’ Bargelli), Lessi, Moretti, Tadzhybayev (55’ Golinucci), Fabbri Fr., Fratti (92’ Cesarini), Bruma (76’ Tomassini F.R.), Fabbri D. (72’ Mularoni).

A disp. Balducci, Pavani, Tomassini A., Giacomini. All. Fregnani.

BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi, Signani, Maccolini, Vincenzi, Calderoni S. (58’ Vecchiolla), Ndiaye, Piva (58’ Mara), Greco, Catirossi, Marilungo (67’ Calderoni M.).

A disp. Mazzotti Mat., Domi, Francesconi, Rondinelli, Mazzanti, Mirandola. All. Mazzotti Mar.



ARBITRO: Al Mohammadi di Cesena (Assistenti: Tonti e Guerra di Rimini).

RETI: 17’ e 68’ Bruma, 92’ Tomassini F.R.

NOTE: al 21’ Leardini para un rigore calciato da Greco. Al 46’ espulso dalla panchina Pavani.

Qui la cronaca completa della partita





Bellaria Igea Marina - Cervia 1-0



BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Minacapilli, Venturi, Paganelli, Zanotti, Alvisi; Bellavista, Galassi; Facondini (81' Aruci), Zanni (77' Righini), Chiussi (91' Ceccarelli).

In panchina: Forastieri, Pruccoli, Baldini, Loi, Vivo, Marchini.

All. Fusi.

CERVIA: Braggion, Ceccarelli (52' Panfini), Severi, Guerra; Braschi (66' Ndoka), Calandra, Godoli (81' Scarpellini), Romagnoli (56' Brando), Valentini (67' Candoli); Alberani, Zanigni.

In panchina: Ricci, Kalac, Fantini, Merli.

All. Molducci.



ARBITRO: Palma di Bologna (Assistenti: Hounga e Tola di Cesena).

RETI: 36' Bellavista

NOTE: ammoniti Fancondini e Brando.

Qui la cronaca completa della partita





Gambettola - Novafeltria 2-1



GAMBETTOLA: Morelli, Lelli, Rigoni, Bacchini, Daltri, Corbara; Barducci (64' Berardi), Brigliadori; Angeli N., Alijahej (87' Limouni), Ambrosini (76' Tramonti).

In panchina: Figliuzzi, Alessandri, Giunchi, Braccini, Merloni, Zamagna.

All. Angeli F.

NOVAFELTRIA: Batani, Giovanetti (79' Ceccaroni), Gori P., Rinaldi, Radi; Narducci, Balducci (66' Di Filippo), Piva; Mezgour (59' Crociani A.), Muratori, Kouassi (51' Sartini E.).

In panchina: Cappella, Gori M., Bindi, Sartini J., Valentini.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Soverini di Bologna (Assistenti: Crispolti e Lanfredi Sofia di Bologna).

RETI: 32' Narducci (N), 61' e 73' Ambrosini (G).

NOTE: ammoniti Narducci, Radi, Alijahej, Ambrosini, Rinaldi, Berardi. Recupero: 1'+5'. Angoli 6-1.

Qui la cronaca completa della partita



CLASSIFICA: Russi (27 punti), Pietracuta (26), Sparta Castelbolognese (24), Torconca (22), Vis Misano, Cervia e San Pietro in Vincoli (21); Gatteo (18), Faenza (17), Reno (16), Gambettola (15), Sampierana e Bagnacavallo (13), Due Emme e Novafeltria (12), Bellaria Igea Marina (11), S.Ermete (7), Fosso Ghiaia (6).