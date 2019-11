Calcio Promozione: Novafeltria e Sant'Ermete, un punto a testa. Il recupero finisce 1-1

Sport

Rimini

| 22:42 - 27 Novembre 2019





Novafeltria - S.Ermete 1-1





NOVAFELTRIA: Batani, Ceccaroni (46' Valentini), Gori P., Rinaldi, Radi (60' Romualdi); Narducci, Piva, Mahmutaj (73' Crociani A.); Mezgour, Di Filippo, Sartini E. (89' Kouassi).

In panchina: Cappella, Sartini J., Bindi, Giovannetti, Balducci.

All. Mugellesi.

S.ERMETE: Rossi, Bonifazi, Castiglioni, Qatja, Tosi Brandi, Fini, Genghini; Ciccarelli, Molari (81' Gacovicaj), Vukaj (86' Depaoli), Mancini (68' Contarini).

In panchina: Vandi, Amadei, Cupioli, Bellanti, Censi, Galassi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (Assistenti: Tonti e Corbelli di Rimini).

RETI: 51' Mancini, 76' rig. Narducci (N).

NOTE: espulsi Fini al 64' e Mezgour al 74'. Ammoniti: Vukaj, Mahmutaj, Radi, Bonifazi, Rinaldi. Angoli 0-4, recupero 2'+5'.

CRONACA: nella ripresa il Sant'Ermete passa in vantaggio con una splendida azione personale di Mancini, che si accentra da sinistra, finta su Radi e infila l'incolpevole Batani. Il Novafeltria trova il pari su rigore fischiato dall'arbitro Gherardini per fallo di Castiglioni su Di Filippo. Narducci trasforma.





Bagnacavallo - Bellaria Igea Marina 0-0



BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi, Signani, Maccolini, Vincenzi, Francesconi; Ndiaye (65' Marilungo), Calderoni; Greco, Capirossi, Domi (51' Piva).

In panchina: Mazzotti Matt., Calderoni, Mara, Sall, Mazzanti, Rondinelli, Vecchiolla.

All. Mazzotti Mario.

BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Pasolini, Venturi (70' Pruccoli), Valentini, Zanotti, Alvisi; Loi (60' Paganelli), Ceccarelli (60' Bellavista); Vivo, Righini, Baldini (65' Facondini).

In panchina: Mignani, Zanni, Aruci, Galassi, Marchini.

All. Fusi.



ARBITRO: Soverini di Bologna (Assistenti: Ravaioli di Ravenna e Carlino di Bologna).

NOTE: ammoniti Francesconi, Marilungo, Rubbi, Ceccarelli, Bellavista.





Russi - Gatteo 2-0



RUSSI: Bartolini, Rava (36’st Rotondi), Martini, Fantinelli, Caidi, Vasumini, Ferretti, Gualandi (29’st Bara), Salomone, Fabbi, Keita (29’st Magnani).

In panchina: Savini, Bolognesi, Papa, Zoli, Bedeschi, Nardini.

All. Candeloro.

GATTEO: Niang, Ricci (22’st Giunchi), Moscotti (17’st Bertozzi), Gobbi, Moussoph, Pouye, Lasagni (8’st Niang Mor), Consalvo, Ndiaye, Mercuri (28’st Comuniello), Toromani (14’st Fancellu).

A disposizione: Platia, Muccioli, Fabbri, Guidi.

All. Giorgini.



ARBITRO: Andreoli di Bologna (Assistenti: Pili e Sabba di Rimini.

RETI: 44'pt e 17'st Salomone.

NOTE: ammoniti Moscotti, Mercuri, Vasumini, Rava, Niang Mor, Comuniello. Recupero 0+4'.

CRONACA: il Russi trova il vantaggio allo scadere del primo tempo con Salomone che spizza di testa un cross di Martini. Al 62' la squadra di casa trova il raddoppio ancora con Salomone che dopo aver colpito un palo da distanza ravvicinata ribadisce in rete il cross successivo. Sul doppio vantaggio i falchetti amministrano la partita senza che gli ospiti possano impensierire Bartolini.



Le partite giocate domenica 17 novembre





Sampierana - Pietracuta 0-1



SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Bottura (83’ Simoncini), Canali, Braccini (90’ Giovannetti), Quaranta, Diversi (46’ Berni), Petrini, Collini, Pippi (75’ Battistini), Bravaccini (71’ Lanzi)

In panchina: Margheritini, Rossi, Venturi.

All. Madonia.

PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fe., Cesarini (60’ Moretti), Tosi, Lessi, Masini, Fabbri D., Fabbri Fr., Fratti, Bruma, Evaristi.

In panchina: Balducci, Pavani, Tomassini A., Bartolani, Tadzhybayev, Santi, Buratti, Bargellli

All. Fregnani.



ARBITRO: Calzone di Ravenna (Assistenti Proetto e Tola di Cesena).

RETI: 68' Evaristi (P).

NOTE: ammoniti Braccini, Masini, Fabbri D., Evaristi.

CRONACA: al 18’ Petrini tira dal limite, il portiere del Pietracuta mette in angolo. Nella ripresa al 52’ mischia in area della Sampierana, l’arbitro tra le proteste dei locali decreta il calcio di rigore: tira Fratti, ma Zollo con un balzo alla sua sinistra devia in angolo. Al 68’ la rete della vittoria per il Pietracuta: Evaristi dal limite infila Zollo, forse coperto da un difensore. La Sampierana si riversa nella meta campo ospite, ma i suoi tentativi sono vani. E' invece il Pietracuta a rendersi pericoloso al 90' con un tiro da fuori area di Bruma respinto da Zollo.





Torconca - Vis Misano 1-3



TORCONCA: Hysa, Franca, Franciosi (50' De Lilla), Harrach (63' Mani), Musabelliu; Tombari, Ortolani, Ferrani; Pasolini, Casoli, Di Addario.

In panchina: Mancini, Guenci, AVerhoff, Cugnigni, Brighi, Filippucci.

All. Vergoni.

VIS MISANO: Sacchi, Urbinati F., Borghini, Mercuri (87' Boldrini), Lepri, Sanchez; Muccioli (84' Pari), Laro (59' Torreggiani); Urbinati M. (65' Stella), Seafini, Benedetti (87' Antonietti).

In panchina: D'Orsi, Nacar, Mussoni, Baravelli.

All. Bucci.



ARBITRO: Lungu di Bologna (Assistenti: Macari di Cesena e Saccone di Forlì).

RETI: 61' Borghini, 86' Benedetti, 90' Stella, 92' De Lilla (T).

NOTE: ammonito Urbinati F.