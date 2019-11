A Gabicce Mare un Natale d'Amare, dal 1 dicembre al 6 gennaio 2020

Eventi

| 18:31 - 22 Novembre 2019

Babbo Natale con il trenino.

Si avvicina il Natale e la Città di Gabicce Mare si prepara ad accoglierlo con un ricco programma di iniziative.

“Anche quest’anno- sottolinea il sindaco Domenico Pascuzzi- l’Amministrazione Comunale ha deciso di anticipare di una settimana il calendario degli eventi che tradizionalmente veniva inaugurato l’8 dicembre. Grazie alla collaborazione con tutte le realtà presenti sul territorio, siamo riusciti a programmare un cartellone di iniziative e nuovi allestimenti, che renderanno la nostra città calorosa e suggestiva".

Il cartellone natalizio si inaugura domenica 1° dicembre alle ore 16, con la Gabicce Glamour Orchestra in Piazza Municipio, l’orchestra giovanile di Gabicce Mare nata nel 2017 da un progetto della Scuola di Musica Creobicce e diretta dal maestro Dino Gnassi. E sulle note musicali della giovane Glamour si accenderanno per tutta Gabicce Mare le nuove luminarie, un progetto che si è potuto realizzare grazie al sostegno di alcune attività commerciali gabiccesi unitamente all'intervento e al sostegno degli sponsor SGR Servizi srl, RivieraBanca e RM Multimedia srl.

Non mancherà nemmeno quest’anno la festa speciale per i nonni che alla bellissima età di 80 anni riceveranno il riconoscimento dall’Amministrazione Comunale il 6 dicembre, alle ore 15, al Centro Civico Creobicce.

L’8 dicembre alle 15.30 ci sarà il consueto appuntamento con “Babbo Natale che viene dal mare” in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca che mette a disposizione preziose imbarcazioni per far approdare il nostro Babbo Natale marinaio. L’intrattenimento continuerà in Piazza Matteotti, dove Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini per trasformarle i loro desideri in realtà e dove sarà allestito lo speciale mercatino “Natale Insieme” organizzato dalle associazioni di volontariato (Auser, gruppo comunale Protezione Civile, Centro Diurno DSM Pesaro, AIL) che allieterà tutto il pomeriggio con oggetti e idee regalo, animazione per bambini e dolci ristori con bevande calde. Quest’anno Babbo Natale porterà un regalo un po’ insolito, un racconto inedito pensato solo per i bambini di Gabicce Mare e raccontato da Marcello Franca in Piazza Matteotti alle ore 16 sempre nella giornata dell’8 dicembre.

E ancora, nei giorni successivi, gli spettacoli dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria Dolcecolle, il trenino dei regali nei Quartieri, il tradizionale Premio “La Baia Verde e Blu” che ogni anno riconosce il valore e l’impegno di cittadini gabiccesi che si sono distinti in diversi ambiti e che quest’anno sarà dedicato alla Regione Marche.

Un interessante incontro culturale in programma il 15 dicembre alle 16 in Piazza Muncipio ci racconterà con lo storico dell’arte Luca Baroni (Scuola Normale Superiore di Pisa) la storia delle immagini del Natale con “L’immagine del Natale da Dickens alla Coca Cola” curata dall’Associazione Culturale Il Fortino.

La bellissima Fiaccolata di Natale per l’Amicizia, prevista per la sera del 20 dicembre alle 20.30, è giunta alla sua terza edizione ed è organizzata in collaborazione con l’Unità pastorale di Gabicce Mare, un momento di forte aggregazione per la comunità gabiccese, riunita in un lungo corteo che attraverserà la città in varie tappe.

Non mancheranno gli appassionanti concerti natalizi a teatro che vogliono rappresentare un momento di grande spettacolo per la cittadinanza e l’occasione per fare beneficenza.

Il 19 dicembre alle ore 21 al Cinema Teatro Astra il Coro Lirico della Regina e il Coro Sant’Ermete, diretti dal M. Gilberto Del Chierico, intoneranno i più bei canti di Natale e le arie più famose della nostra tradizione musicale. Il tutto grazie all’organizzazione del Circolo MCL e il ricavato della serata andrà a favore della Caritas Parrocchiale.

Il 28 dicembre alle ore 21 sempre al Teatro Astra c’è in programma il concerto di fine anno Nel Blu, le più belle canzoni italiane e non solo, con voci e orchestra, con gli arrangiamenti di Fabio Masini, organizzato in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo che destinerà il ricavato per finanziare la cura e la ricerca.

Nuovo ingresso nel calendario natalizio è la Consulta dei Giovani istituita nell’aprile 2019 che ha deciso di dare il suo contributo al cartellone degli eventi con un programma di animazione musicale nel centro di Gabicce per ravvivare gli scambi di auguri e lo shopping. Agli auguri di Natale, seguiranno poi quelli di inizio anno nuovo, che verranno fatti dall'amministrazione nel pomeriggio del 31 dicembre, durante un intrattenimento musicale che saluterà il 2019.

Ma non è Natale senza richiamo alla fede e alla tradizione. Anche quest’anno nel suggestivo borgo di Gabicce Monte, custode della storia gabiccese e del suo passato, si rinnova una delle manifestazioni più attese, il Presepe Vivente nelle giornate del 26 dicembre e 6 gennaio. Tanti figuranti coordinati nell’organizzazione dall’Associazione “Il Borgo dei Grilli Parlanti” trasformeranno il centro storico in una piccola Betlemme e animeranno botteghe di antiche arti e mestieri, allestite nelle stradine interne del borgo, fino a giungere alla grotta della Natività con la Sacra Famiglia.

Il programma si conclude in allegria con “Arriva la Befana”, una festa organizzata in collaborazione con l’Avis di Gabicce Mare, che aspettarà i bambini nella sua casa a Gabicce Monte il 6 gennaio per regalare calze e dolcetti.

