Volley A2 femminile, la capolista Omag cerca un altro colpo grosso

San Giovanni in Marignano

| 18:13 - 22 Novembre 2019

La Omag cerca la nona vittoria. E’ di scena domenica in Sardegna contro l’Olbia, ripescata dopo la retrocessione (ore 17.00, al Geopalace di Olbia, Hermaea, arbitri Deborah Proietti e Beatrice Cruccolini).

La continuità si è realizzata attraverso diverse conferme ma non sono mancati i colpi di mercato con il libero Caforio e la “scommessa” brasiliana Emmel Roxo (proveniente dal campionato thailandese). Ex di turno sarà la centrale Sara Angelini. Questo mix, sommato all’esperienza di Emanuela Fiore e Jenny Barazza, certamente contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo sfumato la scorsa stagione.

La compagine sarda, dopo un incerto avvio di campionato e le dimissioni di Michelangelo Anile, è stata affidata a coach Emiliano Giandomenico che pian piano è riuscito a far girare la squadra e sta recuperando terreno: nell’ultimo turno è balzata dal 10° al 7° posto superando in un solo colpo Montale, Talmassons e Cutrofiano. Proprio in quel di Cutrofiano, le isolane, hanno ottenuto i tre punti necessari per il sorpasso e sono alla ricerca di conferme per muovere ulteriormente la classifica.

“Sarà una gara in cui dovremo mantenere la massima concentrazione - commenta il viceallenatore della Omag Alessandro Zanchi - Olbia è una squadra da non sottovalutare, è in scia positiva e vorrà sicuramente continuare a fare punti. Ci aspetta una trasferta impegnativa e siamo determinati a fare bene. Sarà fondamentale gestire al meglio la correlazione muro difesa”.

LE FORMAZIONI

Olbia: Bonciani in regia con Fiore opposto, Maruotii e Roxo in posto 4, Barazza e Angelini al centro e Caforio libero. All. Giandomenico

Omag: Battistoni in regia, Decortes opposto, Pamio e Saguatti in banda, Lualdi e Gray al centro e Bresciani libero. All Saja vice Zanchi