Basket C Silver, i Titans cercano il salto di qualità contro il fanalino di coda Porto San Giorgio

Sport

Repubblica San Marino

| 17:57 - 22 Novembre 2019

Sabato sera i Titans di scena a Porto San Giorgio.

Siamo alla nona giornata di campionato e la Tiss’ You Care San Marino di coach Massimo Padovano è attesa a Porto San Giorgio, al PalaSavelli, per la gara con la B-Chem Virtus. Si gioca sabato 23 alle ore 19 e la gara è importante per diversi motivi.

Uno sguardo veloce alla classifica ci permette di scoprire come i Titans siano attualmente in mezzo al guado con otto punti, sette squadre sopra (ma in quattro punti totali) e sei sotto (cinque in quattro punti). In fondo, a zero, Porto San Giorgio. Macina e compagni sono in salute, come dimostrano le due recenti vittorie consecutive, significative nel gioco e nel punteggio (+24 a Jesi e +37 con Umbertide). Porto San Giorgio invece è reduce dal ko a Fossombrone. La squadra marchigiana segna 52.4 punti a partita e ne subisce 76.1, mentre i Titans producono 68.4 punti e ne prendono 64.9. Particolarmente diversi sono i numeri difensivi tra casa e trasferta: al Multieventi e ad Acquaviva i biancocelesti vedono gli avversari di turno segnare appena 55 punti a match, mentre lontano dalla Repubblica il dato si alza fino a 74.7.

Nelle file della squadra di coach Del Buono occhio al play-guardia classe 2001 Giacomo Calcinari, costante in positivo nelle ultime uscite, all’atletismo e all’energia del lungo Shaquille Toussaint (classe ’96) e alle ali del 2001 e 2002, Mancinelli e Treggiari.

Nelle altre partite di giornata, interessanti sfide in testa alla classifica tra Tolentino (12 punti) e Fossombrone (10) e Recanati e Urbania (entrambe a 10).

IL PROGRAMMA

B-Chem Virtus Porto San Giorgio – Tiss’ You Care San Marino (sab. 23/11 ore 19)

Bk Club Fratta Umbertide – Loreto Pesaro (23/11 ore 18)

Stamura Ancona – Pall. Acqualagna (23/11 ore 18)

Basket Tolentino – Bartoli Mechanics MBA Fossombrone (23/11 ore 18.30)

Wispone Taurus Jesi – UPR Montemarciano (23/11 ore 21)

Basket Todi – Basket Gualdo (24/11 ore 18)

Pall. Recanati – MEC System Urbania (24/11 ore 18)

CLASSIFICA

Acqualagna, Tolentino, Montemarciano e Todi 12; Recanati, Fossombrone e Urbania 10; Tiss’ You Care San Marino 8; Loreto Pesaro, Stamura Ancona e Taurus Jesi 6; Bk Club Fratta Umbertide e Gualdo 4; Porto San Giorgio 0.