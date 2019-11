Seminario sull'educazione all'aperto nelle scuole per l'infanzia a Rimini

Eventi

Rimini

| 17:51 - 22 Novembre 2019

Sabato 23 novembre nell’aula magna del liceo Einstein di Riminicon il patrocinio dell’Università di Bologna un confronto su teorie ed esperienze di educazione outdoor nelle scuole per l’infanzia. “Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori? L’outdoor education nelle scuole per l’infanzia fra teorie ed esperienze sul territorio” è il titolo del seminario rivolto a docenti, educatori e cittadini interessati.



Apre la mattinata Mattia Morolli, assessore alla scuola e alle politiche educative del Comune di Rimini che presenterà gli investimenti outdoor nel Comune.

A seguire Roberto Farnè, professore ordinario del dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell’Università di Bologna, interverrà sul tema “Outdoor education fra teorie e buone pratiche”, mentre Nadia Mohamed, coordinatrice pedagogica della coop. sociale Il Millepiedi di Rimini, presenterà “Esperienze di apprendimento fuori. Fra albi illustrati, ricerca e meraviglia”.



Segue l’intervento di Mariagrazia Squadrani, Asd Aps Ippogrifo, su: “Zooantropologia applicata all’outdoor education: il rapporto con gli animali per i bambini 3/6 anni”. Infine Enrico Campana, pedagogista, con un intervento intitolato “Se faccio imparo” racconterà come l’outdoor può facilitare l’acquisizione di competenze.

Ci sarà poi spazio per la presentazione delle diverse realtà del territorio riminese che fanno esperienze di outdoor education e possibilità di fare domande e interagire.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. Il seminario è gratuito.



Per iscriversi è necessario inviare un’email info@cooperativailmillepiedi.org indicando: nome, cognome, qualifica - insegnante (in questo caso indicare grado scolastico e nome scuola), educatore, cittadino.