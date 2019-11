Anche Cattolica dalla parte delle donne: una mostra e uno spettacolo per un'azione collettiva

Eventi

Cattolica

| 17:45 - 22 Novembre 2019

L'artista cieca Milvia Terenzi.

Termina domenica 24 novembre la mostra di scultura “Diceva che mi amava, ma l’amore è un'altra cosa” dell’artista cieca Milvia Terenzi, tutta dedicata ai temi femminili per dire no alla violenza di genere. A partire dalle ore 17 al palazzo del Turismo, proprio a conclusione dell’evento espositivo, verrà messa in scena una performance sui temi legati al femminicidio.



In collaborazione con l'attrice Francesca Airaudo, con la partecipazione dell’attore Marcello Franca, che insieme a Cristiana Bacchini, Nadia Blancato, Fabiana Bugli, Giuliana Contini, Manuela De Tommaso, Claudia Montanari e Colomba Nini, interpreteranno storie ed esperienze vissute da donne che hanno subito violenze sia fisiche che psicologiche, su testi di Milvia Terenzi.