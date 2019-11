Torna l'impegno per la racconta dei mozziconi in centro a Rimini, stavolta si parte dal Bike park

Eventi

Rimini

| 17:15 - 22 Novembre 2019

Una foto di gruppo della seconda domenica di raccolta mozziconi in centro.

“Rimini Smoke Box”, campagna di sensibilizzazione sull’abbandono dei mozziconi a terra, riprende le azioni di raccolta per le vie del centro storico. I giovani riminesi under 35 del comitato “Agorà Rimini” di “RiGenerazione Italia”, fautori del progetto, hanno deciso di proseguire le azioni di pulizia di Rimini anche grazie alla risonanza mediatica ma anche alla risposta positiva della popolazione, con molte mani arrivate da più parti.



L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle 17 di fronte al Bike Park (o Velostazione) vicino alla stazione di Rimini. L’azione di raccolta mozziconi e pulizia si terrà in zona stazione, lungo via Dante Alighieri fino al Tempio malatestiano, per convergere infine al bar pub “I Putti Cantinetta”.



L’obiettivo è sempre quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla costante presenza a terra dei mozziconi di sigaretta, donando gratuitamente ai fumatori che parteciperanno la c.d. smoke box (posacenere portatile). Non solo, per questa quinta edizione, grazie alla collaborazione de “I Putti Cantinetta”, a fine raccolta verrà gentilmente offerto a tutti i partecipanti un aperitivo. La distribuzione gratuita delle ‘smoke box’ è resa possibile grazie alla raccolta fondi online e si rinnova l’invito a chiunque lo desideri a dare il suo libero contributo.



“Rimini Smoke Box” vanta, inoltre, una serie di patrocini con: Cultura Democratica; dnA Rimini: difesa natura, animali ambiente; Guardie Ecozoofile FareAmbiente Rimini;Let’s Clean Up Europe; L’Umana Dimora Rimini e RiGenerazione Italia.