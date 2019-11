Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, San Marino presenta un trend in linea

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:01 - 22 Novembre 2019

Entrano nel vivo le iniziative che la Repubblica di San Marino sta organizzando per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si tratta di una ricorrenza scelta per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema presente in tutti i Paesi del mondo e per ricordare che il rispetto è alla base di ogni rapporto.



In occasione della giornata, che si celebra ufficialmente il 25 novembre, la Repubblica di San Marino ha organizzato una serie di iniziative per creare maggiore consapevolezza in chi subisce la violenza, ma anche in chi la esercita: obiettivo è far uscire allo scoperto queste azioni distruttive contro donne e ragazze per salvarle dallo stigma sociale che le bolla soltanto per aver avuto il coraggio di denunciare.



I dati sammarinesi infatti evidenziano come nell’ultimo anno si sia verificato un trend in linea con quello dell’anno precedente. Il rapporto annuale verrà presentato ufficialmente il giorno stesso in udienza ai capitani reggenti. Successivamente il report sarà diffuso e caricato online sul sito dell’istituto per la sicurezza sociale (www.iss.sm) come ogni anno dove sono presenti anche i dati degli anni passati.