Venerdì 29 novembre possibili disservizi Hera a causa dello sciopero generale nazionale

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:23 - 22 Novembre 2019

foto di repertorio.

Venerdì 29 novembre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi del gruppo Hera, compresi quelli agli sportelli commerciali, a seguito dello sciopero generale nazionale proclamato da un’organizzazione sindacale non confederale e articolato su tutta la giornata. Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.



Nel frattempo il gruppo sta sperimentando, per la prima volta in Romagna, l'installazione di due chilometri di sottoservizi a Bellaria-Igea Marina, per l'esattezza a servizio della rete fognaria, fatti di tubazioni in plastica riciclata e di provenienza tracciata nella realizzazione. Hera è la prima realtà in Italia che sta sperimentando questo tipo di

. I tecnici di Hera hanno infatti identificato alcuni primi utilizzi e le caratteristiche tecnico-meccaniche che i tubi devono possedere per tali impieghi. Le strade interessate attualmente dai lavoro sono le vie Melito e Ravenna i lavori sono in corso e saranno conclusi entro Natale.