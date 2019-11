Furti alle emettitrici di Start Romagna: il ladro fermato nella notte dalla polizia di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 22 Novembre 2019

È stato arrestato giovedì notte grazie alla collaborazione tra Start Romagna e le forze dell’ordine l’autore di una serie di furti ripetuti in varie notti alle emettitrici presenti sui mezzi nel deposito di Rimini. Oltre al danno economico, l’azienda aveva registrato anche un danno materiale alla strumentazione dei propri mezzi.



Grazie agli efficienti sistemi di videosorveglianza di Start e alla sinergia con le forze di Polizia intervenute prontamente sul posto, l’autore dei furti è stato individuato e fermato impedendogli di prendere di mira altre attività economiche locali e di compiere altri colpi.



Da parte dell’azienda «un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che vigilano per la sicurezza del territorio, intervenendo tempestivamente di fronte ad azioni di microcriminalità. Episodi che Start Romagna, dal proprio canto, si impegna a contrastare anche attraverso la dotazione di sistemi di sicurezza e di sorveglianza atti a preservare in maniera silente e discreta il proprio patrimonio ed il servizio e la sicurezza resi ai clienti».