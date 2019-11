La magia avvolge l'Alta Valmarecchia, a Sant'Agata tutto pronto per "Il paese del Natale"

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 12:04 - 22 Novembre 2019

Piazza Garibaldi - foto di Omar Cappelli.

La piazza illuminata “d’immenso”, l’angelo che scende dal campanile, i presepi viventi, “La notte santa” del poeta Gozzano rappresentata dai ragazzi della scuola. E il percorso dei “presepi d’arte”. Sono solo alcune delle novità che Sant’Agata Feltria ha preparato in occasione de “Il Paese del Natale”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco e giunta alla 23ª edizione.

In programma il 24 novembre, l’1 - 8 - 15 dicembre 2019, è l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, e richiama migliaia di visitatori da ogni parte del BelPaese. Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni.



Sant’Agata Feltria si prepara a diventare il paese di Natale: per l’occasione ogni bambino, ogni famiglia, ogni persona potrà donare la propria pallina per decorare l’Albero di Natale allestito in Piazza Garibaldi.

“Un bellissimo gesto di unione e partecipazione per entrare nello spirito del Natale e vivere insieme uno dei momenti più importati dell’anno” spiega il senso dell’iniziativa il presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni.

Si tratta di un grande albero, posto nella piazza centrale del paese e allestito grazie al contributo di tutti quanti vogliano prendere parte a questo “Albero di Natale comunitario”. Sono già arrivate tante adesioni da parte di privati, non solo di Sant’Agata F., ma di tutta l’alta Valmarecchia.

L’Albero sarà acceso sabato 23 novembre: sarà un momento magico per tutti. “Un bel modo per stare e vivere insieme condividendo uno dei momenti più importanti nella tradizione storica e religiosa” prosegue Lidoni.





Domenica 24 novembre, giornata di apertura de “Il Paese del Natale”, è prevista la rappresentazione in costume della nota poesia “La notta santa” di Guido Gozzano. Gli attori sono oltre 54 ragazzi della locale scuola, opportunamente preparati da alcune insegnanti: seguiranno il percorso piazza Garibaldi - Rocca Fregoso, interpretando “La notte santa” con opportune fermate e recite. Previsto anche il concerto d’organo nella Chiesa Collegiata (che si ripeterà anche l’8 e il 15 dicembre).







Nelle altre giornate verrà realizzato il presente vivente nel quartiere della Rocca, con oltre 45 figuranti (da Morrovalle, AN), dalle 10.30 alle 17. Altra novità 2019, la suggestiva “Discesa dell’Angelo” (dalla Torre civica a piazza Garibaldi) per due discese al giorno alle ore 13 e alle 17. Una volta disceso, l’Angelo deporrà un Bambinello nella Natività posta sotto il portico del Teatro Mariani.



Domenica 1 dicembre, concerto di Canti natalizi del coro “Jubilate Deo” nella chiese delle monache Clarisse.







Quest’anno è stato allestito il “Percorso dei presepi d’arte”: in mostra tutte le bellissime opere d'arte di cui il paese – già noto per l’affascinante e originale itinerario “A riveder le stelle” – dispone. L’importante presepista reggiano Angelo Pigozzi ha prestato per l’occasione quattro sue opere d’arte. Accanto al poker dei diorami di Pigozzi, il percorso ne comprende altri, di diverse tematiche e autori: si trovano nella Sala del Consiglio Comunale (sopra il Teatro Mariani), in un locale annesso a Rocca Fregoso, in tre diverse ubicazioni di via Battelli (due sono posizionati nell'atrio e nella chiesa del convento delle Suore Clarisse), nella Chiesa Collegiata e, per finire, nell'ex convento di San Girolamo (sono una ventina, tra cui uno antico e prezioso di artigianato Lombardo del XVIII sec.).





“Il Paese del Natale” (oltre 100.000 i visitatori stimati nell’edizione 2018), propone 150 espositori presenti, provenienti da diverse regioni italiane.



“Nonna Lucia” (via Battelli) allestisce la grande esposizione di bambole vestite con abiti realizzati interamente a mano dalla “signora della moda” santagatese.





Sant’Agata Feltria si è rinnovata negli addobbi e nelle idee, grazie ad una più stretta collaborazione tra Pro Loco e commercianti. “Il rinnovamento è il frutto di una condivisione di intenti – spiega Marco Davide Cangini, Pro Loco Sant’Agata Feltria – in grado di garantire più omogeneità alla fiera e una migliore e sempre più entusiasmante accoglienza agli ospiti che sceglieranno il paese in occasione del Paese del Natale!”.



Ogni domenica sono garantite musica e spettacolo, anche itinerante.





Una manna per chi ama la buona tavola è il percorso gastronomico “I piatti dell’Avvento”, menù degustazione preparato secondo usi e tradizioni del nostro Natale nei ristoranti di Sant’Agata Feltria. “Il Bue” e “L’Asinello” sono invece i due gustosi, lunghi, menù che si possono apprezzare nell’accogliente atmosfera della “Mangiatoia”, l’ampio stand coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica.





“Il Paese di Natale” è a misura di famiglia. “Bambini e famiglie sono e saranno sempre più protagoniste” assicura il presidente della Pro Loco Stefano Lidoni. Ai bambini è infatti dedicata un’intera piazza, Piazza del Mercato ribattezzata per l’occasione proprio la “Piazza dei Bambini”. Comprende la “Casa di Babbo Natale e degli Elfi” (è perfino possibile consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto di Natalina) nella quale il segretario di Santa Claus ritira le letterine (dalle 10 alle 18 di ogni appuntamento) che i bambini indirizzano alla simpatica figura vestita di rosso. I bimbi vivono il loro momento magico, ansiosi di vedere realizzati i loro sogni, avvicinandosi stupiti per consegnare le loro letterine al segretario di Babbo Natale, pronto ad accogliere i loro desideri.

Due le renne vere che stazionano nella “Casa di Babbo Natale”: Rudolph e Cometa (protagoniste del film Il mio amico Babbo Natale), provenienti – come la slitta di Santa Claus – direttamente dalla lontana Lapponia.

Gli sparaneve che “produrranno” neve artificiale ad orari alternati per la gioia di tutti i più piccoli, e le immagini proiettate a grandi dimensioni. Anche l’Angolo del boschetto è stato rinnovato, con tutti i simpatici animali che lo abitano.





In audio Stefano Lidoni, presidente pro loco Sant'Agata Feltria