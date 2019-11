Rimini: con la coca nascosta tra i sedili dell'auto rifornivano i clienti, un arresto e una denuncia per spaccio

Cronaca

Rimini

| 11:16 - 22 Novembre 2019

Unità cinofile della Polizia di Rimini, foto di repertorio.

Avevano nascosto la droga all'interno dell'auto e, una volta scoperti, hanno negato di avere lo stupefacente. Due cittadini albanesi sono stati beccati da una volante della Polizia di Rimini verso le 21.45 di giovedì. Uno dei due, un 23enne, è stato arrestato, l'altro denunciato. Gli agenti li hanno identificati in via dei Cavalieri, riconoscendo il 23enne per un precedente arresto avveunto nell'estate 2017 perché trovato in possesso di 27 grammi di droga. All'interno del mezzo sono stati rinvenuti circa 11 grammi di cocaina divisi in involucri pronti per lo spaccio, nascosti tra i sedili. I due, nonostante non sembrassero sorpresi del ritrovamento, hanno dichiarato di non sapere della presenza dello stupefacente. Il 23enne ha dichiarato di risiedere a Novafeltria, mentre l'amico ha detto di essere arrivato in giornata dall'Albania, pur avendo un passaporto senza alcun timbro che dimostrasse l'ingresso in Italia. Gli agenti, non convinti della sincerità del 23enne circa il suo domicilio, hanno cercato, tramite la cronologia degli spostamenti di Google del cellulare, di indiviuare la sua residenza. Sono così andati in un residence di via Sabaudia scoprendo che lì risiedeva una ragazza albanese con il suo fidanzato. Mentre i poliziotti indagavano nella ipotetica residenza, al 23enne sono iniziati ad arrivare tanti messaggi e chiamate da un numero salvato come "Amore". Si è così scoperto che si trattava della ragazza che risiedeva nel residence. E' così scattata la perquisizione e, nel cortile posteriore della struttura, è stato rinvenuto un contenitore con circa 60 grammi di cocaina. Nel celluare del 23enne intanto continuavano ad arrivare messaggi di clienti che chiedevano stupefacenti. Il 23enne, irregolare in Italia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre il suo amico è stato denunciato.