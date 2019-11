I Carabinieri di Rimini celebrano la "Virgo Fidelis" Patrona dell'Arma

Attualità

Rimini

| 10:58 - 22 Novembre 2019

Le autorità presenti alla celebrazione della Virgo Fidelis.

Nella Chiesa del Suffragio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ha celebrato la grande festa dei carabinieri con la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dall’8 dicembre 1949, quando Papa Pio XII, su istanza di Monsignor Carlo Alberto di Cavallerleone, Ordinario Militare d’Italia, la proclamò ufficialmente “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri”.



Alla celebrazione officiata come ormai da tradizione da Monsignor Agostino Pasquini, sono intervenute le massime autorità civili, religiose e militari locali tra le quali il Prefetto dott.ssa Alessandra Camporota, il Questore dott. Francesco De Cicco; il vice Sindaco di Rimini Gloria Lisi; i Comandanti della Capitaneria di Porto, Cap. Freg. Pietro Micheli, del 7° Reggimento Aves Vega Col. Marco Poddi, nonché una rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Rimini. Alla cerimonia erano anche presenti una rappresentanza delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali di Rimini; il personale in servizio ed in congedo.



Al termine del rito religioso, accompagnato dai canti liturgici del coro polifonico “Malatesta da Verucchio”, è stato commemorato il 78° anniversario della “Battaglia di Culqualber”, glorioso fatto d’armi durante la seconda guerra mondiale e celebrata la “Giornata dell’Orfano” a sostegno dei tanti figli di militari dell’Arma caduti.