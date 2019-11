Evolution Forum Day, Martin Castrogiovanni, Letizia Moratti ed altri a San Patrignano

Attualità

Coriano

| 10:51 - 22 Novembre 2019

Uno scatto dall'Evolution Forum Day 2018.

Si terrà a San Patrignano sabato 30 novembre 2019 la 22esima edizione dell’evento Evolution Forum Day, l’appuntamento annuale organizzato dall’omonima azienda di formazione Evolution Forum e nato da un’idea di Gianluca Spadoni, imprenditore, autore e formatore , uno dei più importanti trainer per le reti commerciali tradizionali e punto di riferimento in Italia nell’ambito del networking, con lo scopo di creare un evento di ispirazione e testimonianze, che coniughi lavoro e crescita personale.

Rivolta a manager ed imprenditori, agenti, responsabili commerciali e a tutti coloro che vogliono migliorare e consolidare la loro professionalità e talento, Evolution Forum Day è una giornata pensata per orientare le scelte future, nel business così come nelle relazioni personali.

L’edizione 2019, dal titolo “ATTIVA-mente: non finiamo come la rana bollita”, ospiterà Letizia Moratti, Evelina Christillin, Maurizio Ghidelli, Martin Castrogiovanni, importanti testimonianze per capire come pensa chi cavalca il cambiamento e cosa fare per affrontare il 2020.

La comunità di San Patrignano è stata scelta da Gianluca Spadoni perché luogo iconico per un evento nato con lo scopo di incontrarsi ed evolversi, condividere emozioni e visioni, trarre ispirazione e idee. San Patrignano è il luogo di “ripartenza” e di “rinascita” per eccellenza, dove vige la legge del rispetto verso se stessi e gli altri, della collaborazione e della totale condivisione. ATTIVA-mente, il tema di Evolution Forum Day 2019, è perfettamente coerente con questa filosofia:

“Io, come agisco e reagisco ai mutamenti che la tecnologia apporta agli strumenti lavorativi ed ai ritmi di vita sempre più veloci? Sono pronto a sfidare ed affrontare il 2020?”.

L’evento coniuga cultura e umanità per stimolare la crescita personale e l’ispirazione professionale: in questo senso la parabola che ogni ospite di San Patrignano vive, dalla caduta verso il fondo alla vetta della riconquista di sé, è lo specchio della sfida quotidiana che ogni persona affronta nella vita di tutti i giorni, sulla strada verso il raggiungimento dei propri obiettivi.

“Ho voluto questo evento per creare un momento di aggregazione tra persone - spiega Gianluca Spadoni - mosse e motivate dal miglioramento di se stesse sotto diversi punti di vista: quello personale, professionale e umano. Evolution Forum Day è strutturato in modo da ispirare il pubblico attraverso gli interventi sul palco di personaggi di grande spessore; queste autorevoli figure provengono dal mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport e raccontano il loro vissuto donando importanti spunti di

riflessione, utili a tutti coloro che vorranno implementarli nella loro vita” .

Guidati da Gianluca Spadoni ed insieme a Emanuele Maria Sacchi, il maggior esperto europeo di carisma e tra i più apprezzati nella leadership e negoziazione, Max Damioli, Performance Coach e fondatore della scuola Skills di Performance, e Christian Pagliarani, Mental Coach e specialista di team building, gli ospiti si racconteranno e condivideranno le loro esperienze all’interno della più grande comunità di recupero in Europa. Attraverso l’ascolto delle loro testimonianze sarà possibile trovare una chiave di lettura in vista delle sfide del 2020.