La salute a scuola: all'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini corso di primo soccorso Blsd

Sanità

Rimini

| 09:21 - 22 Novembre 2019

Il prof. Barberini Paolo mentre svolge in qualità di istruttore Blsd il corso di primo soccorso.

Corso di primo soccorso a scuola all'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini. Organizzato dal prof. Paolo Barberini, istruttore Blsd, per l'undicesimo anno consecutivo, il corso ha avuto come oggetto principale l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Il tutto in collaborazione con Riminicuore, fondata dal Dott. Antonio Destro e coordinata dal direttore Enzolino Gallo.



Hanno partecipato in gran numero, in forma volontaria, gli alunni delle classi quinte dell'istituto, evidenziando uno spiccato interesse verso quelle situazioni di arresto cardiaco che è la terza causa di morte nei paesi industrializzati.



Durante il corso i ragazzi hanno assistito ad una parte teorica dove il medico ha descritto come si identificano i sintomi di un arresto cardiaco e come si interviene mediante l’impiego del defibrillatore semiautomatico. Per quanto riguarda la parte pratica, grazie alla messa a disposizione di Riminicuore dei manichini e dei defibrillatori didattici, sono stati formati dei gruppi, che, simulando una situazione di arresto cardiaco, hanno potuto sviluppare l’intera procedura di rianimazione. Al termine, ai partecipanti, è stato rilasciato l’attestato di operatore Blsd, documento riconosciuto a livello nazionale, che li abilita ad utilizzare questo strumento salvavita. In provincia di Rimini due istituti propongono questa attività didattica: l'alberghiero Malatesta di Rimini e il Belluzzi di Morciano.



I ragazzi, oltre ad acquisire le tecniche di rianimazione, beneficiano di punti tradotti in crediti formativi nonché un arricchimento di competenze e titoli da inserire nel proprio curriculum spendibili nel mondo del lavoro.