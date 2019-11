La richiesta: Novafeltria raccoglie elenco dei danni da maltempo e bussa alla Regione

Attualità

Novafeltria

| 06:49 - 22 Novembre 2019

La ciclabile rovinata dal maltempo.

Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, l'amministrazione comunale di Novafeltria ha effettuato il conto dei danni provocati dalle piogge e dalla piena del Marecchia. Giovedì 21 novembre è stata inoltrata richiesta alla regione Emilia Romagna, per avere accesso a un finanziamento e ripristinare la transitabilità della pista ciclabile nel tratto tra il ponte di Maiolo e Molino Baffoni, a circa 300 metri da Ponte Baffoni. L'acqua del fiume Marecchia ha infatti eroso circa 150 metri della ciclabile, oggi off limits sia per i ciclisti che per gli escursionisti. Oltre al ripristino della ciclabile, il comune di Novafeltria ha chiesto di aver accesso a un finanziamento per un secondo intervento sulla strada che dal cimitero di Perticara conduce al monte Aquilone, a seguito della caduta di alcuni sassi e un terzo in località Cà Gianessi, per la sistemazione di un muro. L'obiettivo è effettuare i lavori nella primavera del 2020. Un ultimo sopralluogo è stato effettuato in via Olindo Tomasetti a Novafeltria, dove si è registrato un movimento franoso. Questo quarto intervento sarà operato a breve.