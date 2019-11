Weekend dal tempo instabile sul riminese tra nebbia, vento e pioggia

Attualità

Rimini

| 19:58 - 21 Novembre 2019

Ancora un weekend caratterizzato da instabilità sul riminese.

L'alta pressione latita sul riminese, anche nel weekend infatti i cieli saranno nuvolosi e non mancheranno le piogge, tra la notte di sabato e domenica, il pomeriggio di domenica. Venerdì mattina possibile nebbie al mattino. Le temperature massime saranno però superiori ai 10°: non solo il sole, anche il freddo si fa attendere.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 21/11/19 ore 18:30



Venerdì 22 Novembre



Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso. Possibili nebbie al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionare, comprese tra +9°C e +15°C.

Venti: deboli in prevalenza da Sud-Est.

Mare: poco mosso

Attendibilità: alta.



Sabato 23 Novembre



Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento specialmente nei valori minimi, comprese tra +11°C e +15°C.

Venti: moderati da Sud-Est

Mare: mosso

Attendibilità: media-alta.



Domenica 24 Novembre



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: possibili deboli o moderate tra notte e mattina a partire dall’Appennino e di nuovo probabili tra pomeriggio e sera in arrivo dal mare.

Temperature: stazionarie, comprese tra +9° e +15°

Venti: fino a moderati in prevalenza da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media-alta.



LINEA DI TENDENZA: è atteso un generale miglioramento delle condizioni del tempo con piogge assenti o scarse e temperature in aumento specialmente nei valori massimi.



Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram