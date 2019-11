Rimini Calcio, quattro reti contro la Berretti. Mister Colella non cambia il modulo: 3-5-2

Sport

Rimini

| 19:13 - 21 Novembre 2019

Mister Colella dà indicazioni alla sua squadra.

Quattro reti del Rimini nella partitella infrasettimanale di giovedì pomeriggio sul campo di Misano contro la Berretti di mister Giordano Cinquetti. Nella prima frazione sono andati a segno Palma, Zamparo e Arlotti, nella ripresa è andato in gol Messina. Non hanno giocato gli infortunati Cozzari e Van Ransbeeck, mentre Gerardi e Ventola hanno lavorato a parte. Mister Colella non ha apportato novità nello schieramento tattico: la squadra ha giocato col collaudato 3-5-2. In porta Scotti; Ferrani, Scappi e Picascia centrali, Finizio e Nava sugli esterni; a centrocampo Cigliano, Palma e Montanari; in attacco Arlotti e Zamparo. Nella ripresa sono subentrati gli altri disponibili. Durante il match Colella ha interrotto più volte il gioco per dare indicazioni alla squadra. Presente alla partita anche il ds Ivano Pastore. Notata l'assenza di Giorgio Screpis.

In giornata Candido e Oliana, domenica entrambi usciti anzitempo per la frattura del metacarpo, si sono sottoposti agli annunciati interventi chirurgici. Le operazioni, eseguite all’ospedale di Cattolica dal dottor Alberto Morigi, sono perfettamente riuscite. Lunedì prossimo i due calciatori si sottoporranno a una visita di controllo post operatoria. Ne avranno per una ventina di giorni per cui è esclusa la loro disponibilità per il derby di lunedì prossimo contro il Ravenna al Romeo Neri.

A proposito della squadra Berretti, giocherà sabato alle ore 14,30 sul campo di Gatteo contro il Fano.

PAOLO BRAVO RINNOVA Il Südtirol ha prolungato il contratto del direttore sportivo Paolo Bravo in scadenza. Il responsabile dell’area sportiva ha firmato un rinnovo triennale (30 giugno 2023).