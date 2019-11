Scontro tra autocarri in autostrada, uno dei mezzi perde il carico: forti rallentamenti al traffico

Cronaca

Riccione

| 17:55 - 21 Novembre 2019

I rilievi dell'incidente.

Si scontra in autostrada con un altro autocarro e perde i ponteggi che stava trasportando. Alle 11 di oggi (giovedì 21 novembre), all'altezza dello svincolo di Riccione dell'A-14, il mezzo guidato da un 50enne albanese, residente a Rimini, si è scontrato con un altro autocarro, condotto da un 25enne di Cesena. I mezzi, che procedevano in direzione Ancona si sono incastrati nel guard-rail sulla destra, mentre i ponteggi sono finiti sulla carreggiata stradale, nella corsia di decelerazione. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, due pattuglie della Polizia Autostradale di Forlì e il personale di autostrade per l'Italia. Si sono formati lievi rallentamenti per uscire dal casello, che sono durati circa due ore. Contusioni e qualche ferita per i due conducenti: ad avere la peggio il 50enne, trasportato all'ospedale Infermi di Rimini in codice di media gravità.