Basket giovanile, cadono anche Under 16 e Under 15 Angels/RBR

15:26 - 21 Novembre 2019

Tre sconfitte in serttimana per le squadre giovanili RBR.

Settimana senza referti rosa per le squadre giovanili RBR. Come già detto l’Under 18 perde al Flaminio nel derby contro i Crabs, con avversari sempre in vantaggio e Titans a rincorrere (22 per Buo). Niente da fare per l’Under 16 di coach Middleton in casa con la Fortitudo, così come per l’Under 15 Angels/RBR in casa della capolista Cento. Buona comunque la prova della squadra di Miriello, con menzione particolare per i 21 punti di Macaru e i 17 di Fabbri.



UNDER 16 ANGELS/RBR

Partita tosta per la squadra di coach Middleton, che affronta una prontissima Fortitudo Bologna, terza in classifica. I bolognesi dopo pochi minuti riescono a staccare i gialloblù, che solo nell’ultimo quarto riescono a recuperare un po’ del margine accumulato in precedenza. Prossima partita sabato in casa della Reggiana.



ANGELS SANTARCANGELO/RBR – FORTITUDO 47-90

ANGELS/RBR: Neri, Ballarini, Ricci 12, Karpuzi 14, Mulazzani 11, Piacente 6, Lodovichetti, Amati 15, Vittori, Polverelli 2. All. Middleton, ass. Renzi.



UNDER 15 ANGELS/RBR

Si interrompe a tre la striscia di vittorie degli Under 15 Eccellenza, che cedono il passo all'imbattuta capolista Cento dopo un match combattuto fino all'ultimo secondo. Cento parte subito forte mettendo in mostra il suo marchio di fabbrica, ovvero il pressing asfissiante a tutto campo. Gli Angels si fanno trovare spesso impreparati e con vari palloni persi concedono ai padroni di casa di andare in vantaggio. 25-17 al 10'. Nel secondo quarto coach Miriello sistema le cose con le sue indicazioni tecniche. I santarcangiolesi rispondono positivamente e riescono addirittura ad avvicinarsi pericolosamente fino al -3 (34-31) guidati da un infallibile Macaru (7/7 da due nei primi venti minuti). Pronta però è anche la risposta di Cento, che in poche azioni scava il solco che manda le squadre negli spogliatoi sul 53-37.

Gli ultimi due periodi vedono i santarcangiolesi giocarsela praticamente alla pari, riuscendo a vincere il terzo quarto e perdendo di un solo punto quello finale. Finisce 93-78. Nonostante la sconfitta, c'è grande soddisfazione da parte dello staff Angels per questa partita, che ha visto i propri giocatori dare il massimo dal punto di vista tecnico e mentale, mettendo in campo i frutti del lavoro settimanale in palestra. Da segnalare, oltre al già citato Macaru (21 punti,8 rimbalzi, 4 recuperi), le prove di Fabbri (17 punti con 3/5 dall'arco) e Morandotti (14 punti con 3/5 dall'arco, 4 falli subiti e 5 assist).



CENTO – ANGELS SANTARCANGELO/RBR 93-78



ANGELS/RBR: Antolini 3, Bonfè 10, Macaru 21, Benzi, Lombardi 4, Paduano 1, Pacucci 2, Fabbri 17, Morandotti 14, Pini 2, Morri 4, Mari. All.: Miriello.