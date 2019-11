Rimini, blitz al parco col cane antidroga: preso spacciatore

Cronaca

| 15:20 - 21 Novembre 2019

Carabiniere con cane antidroga, foto di repertorio.

Un 34enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri nel pomeriggio di ieri (martedì 20 novembre), durante i controlli, svolti con il supporto di un'unità cinofila dei Carabinieri di Bologna, nel quartiere di Borgo Marina e nei parchi cittadini. Il giovane nordafricano, già noto alle forze dell'ordine, si trovava al parco XXV Aprile ed è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, confezionati in due involcuri. L'arresto è stato convalidato e il tunisino è tornato in libertà, senza l'applicazione di misure cautelari, in attesa del processo. Il 34enne è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.