Chiusura del Ponte Verucchio perché a rischio crollo: la bufala. Parte la denuncia per procurato allarme

Attualità

Verucchio

| 15:12 - 21 Novembre 2019

Ponte Verucchio.

Nessuna chiusura alla circolazione del ponte Verucchio, in quanto a rischio crollo. Si tratta infatti di una bufala che si sta diffondendo a macchia d'olio su whatsapp. Nel dettaglio nelle chat sta circolando un messaggio vocale in cui una persona annuncia la chiusura nella serata di oggi (giovedì 21 novembre), a seguito di una non precisata ispezione di un ingegnere edile e a una verifica dei piloni. "E' una cosa grave e molto pericolosa, il ponte è rischio crollo da un momento all'altro. Lo chiuderanno, ma intanto mi raccomando: non passate sul ponte", dice la persona nel messaggio audio. Il Comune di Verucchio precisa, in una nota ufficiale, che si tratta di una bufala. Il ponte è costantemente monitorato dalla Provincia di Rimini e "ad oggi non ci sono motivi per ipotizzare una chiusura alla circolazione, né tanto meno per prevedere il crollo immediato", si legge nella nota. Il presidente della Provincia Riziero Santi conferma alla nostra redazione la non veridicità della notizia della chiusura del ponte e annuncia: "Valuteremo se fare denuncia per procurato allarme". Il presidente Santi ricorda la costante attività di monitoraggio di tutti i ponti del territorio provinciale. "Quel ponte è stato sottoposto a intervento sulla griglia, abbiamo una pratica aperta con la Regione per un finanziamento per un ulteriore intervento di tutela del ponte. E' costante l'attività di monitoraggio e di prevenzione", aggiunge Santi.