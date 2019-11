Rimini: clochard sgomberati dall'area del Bike Park della Stazione Ferroviaria

Cronaca

| 15:09 - 21 Novembre 2019

Controlli Bike Park.

Questa mattina (giovedì 21 novembre) i Carabinieri della Compagnia di Rimini e la Polizia Municipale hanno svolto un'attività congiunta, finalizzata al controllo del BikePark della stazione ferroviaria di Rimini, un'area ritrovo abituale dei senzatetto, che di notte si rifugiano sotto la tettoia dello stabile o all'interno del cantiere della stazione per il Metromare. Alle otto sono così entrate in azione due pattuglie dei Carabinieri e due unità cinofile del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale: due senzatetto, un 31enne rumeno e un 55enne italiano, senza fissa dimora, sono stati identificati, sei i giacigli di fortuna trovati, ma molti degli occupanti si erano già allontanati. Sul posto è intervenuto poi il personale di Hera per la pulizia della zona.