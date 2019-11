Santarcangelo, 170.000 euro per interventi alla scuola media Franchini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 21 Novembre 2019

Scuola media Franchini di Santarcangelo.



La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato due progetti di fattibilità per interventi di adeguamento su diversi edifici scolastici per una spesa complessiva di 310.000 euro. I lavori più consistenti interessano la scuola media Franchini dove è prevista una serie di interventi piuttosto consistenti soprattutto per quanto riguarda l’impianto elettrico e più in generale la dotazione impiantistica, per una spesa di 170.000 euro.



Un secondo lotto di lavori per un costo di 140.000 euro riguarda sei edifici scolastici che necessitano di interventi fra loro assimilabili sugli impianti esistenti (elettrici e speciali come illuminazione di emergenza, segnalazione acustica incendio) nonché per migliorare la protezione antincendio dei singoli edifici anche tramite l’esecuzione di interventi mirati quali la sostituzione di porte antincendio e maniglioni antipanico per le uscite di sicurezza. Le scuole interessate dai lavori sono quelle dell’infanzia La Margherita, Giardino incantato, Biancaneve e tre primarie: Pascucci, Ricci e Fratelli Cervi.



All’approvazione dei progetti di fattibilità - che consentono all’Amministrazione comunale di richiedere contributi a parziale copertura delle spese - dovrà seguire l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi.