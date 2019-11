Santarcangelo: bando per contributi alle associazioni sportive e del terzo settore

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 21 Novembre 2019

Municipio di Santarcangelo.

È aperto fino a sabato 30 novembre il bando pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle associazioni senza scopo di lucro che operano nel terzo settore e in ambito sportivo con sede con sede nel comune di Santarcangelo per le attività svolte nel corso del 2019.



Possono presentare domanda gli enti di diritto privato che svolgono un’attività diretta a soddisfare interessi morali, culturali, sportivi, socio-assistenziali, ricreativi e ambientali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche. Possono partecipare al bando anche le organizzazioni non governative che operano nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le cooperative sociali, le parrocchie, gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e altre confessioni religiose esclusivamente per l’organizzazione di iniziative non confessionali volte all’integrazione sociale e culturale. Sono invece escluse dai benefici le associazioni che nel 2019 abbiano già ricevuto contributi dall’Amministrazione comunale ed eventi che non sono stati organizzati nel comune di Santarcangelo.



Nel modulo di domanda – pubblicato sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it – è necessario indicare le finalità del progetto, i soggetti a cui è rivolto e quelli coinvolti. Alla richiesta devono essere allegati anche la nota IRES (imposta sul reddito delle società), la descrizione del progetto e la fotocopia del documento di identità del firmatario. La domanda deve essere consegnata entro sabato 30 novembre direttamente allo Sportello al Cittadino (da lunedì a sabato dalle alle 13) o inviata all’indirizzo mail pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it.



Entro venerdì 6 dicembre saranno pubblicate due graduatorie (una riservata alle associazioni sportive e una alle associazioni del terzo settore) formulate sulla base di diversi criteri tra cui qualità del progetto, rilevanza per il territorio e la comunità, curriculum del proponente, risposta della cittadinanza, congruità delle spese e del contributo richiesto.



Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali (palazzo municipale, scala A – primo piano) aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 o all’indirizzo mail servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it.