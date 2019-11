Santarcangelo, un seminario sullo scontrino elettronico organizzato dal Cescot

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:33 - 21 Novembre 2019

Convegno sullo scontrino elettronico.

Si concluderà con l'ultimo appuntamento, fissato per lunedì 25 novembre 2019 alle ore 14:00 presso la biblioteca di Santarcangelo, il ciclo di seminari informativi dedicati allo scontrino elettronico.

Dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatoria l’emissione dello scontrino elettronico per tutte le imprese.

Per aiutare gli operatori ad affrontare correttamente e senza ansia questa novità, Ebter Cescot di Rimini ha organizzato un ciclo di seminari gratuiti su tutto il territorio provinciale.



Forte partecipazione di esercenti e commercianti agli incontri, che si sono tenuti anche a Rimini, Riccione e Bellaria con il seguente programma.



- I nuovi adempimenti previsti dalla normativa;

- Il credito d'imposta per l'acquisto delle strumentazioni;

- I servizi della Confesercenti;

- Soluzioni tecnologiche. I vari modelli di registratori telematici;

- La connettività:come organizzarsi per la trasmissione dei dati.



Relatori: Dr. Marcello Minotti responsabile fiscale di Confesercenti Provinciale; Alessandro Viret della Viret Snc