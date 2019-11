Chiara Raggi e Mariella Nava protagoniste di tre serate a teatro tra Coriano e Verucchio

Eventi

Coriano

| 13:30 - 21 Novembre 2019

Chiara Raggi.

Venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre 2019 (ore 21,15) al teatro di Coriano un doppio concerto che inaugura la prima assoluta dell’itinerante “Suoni dall’Italia - Piccola Rassegna d’Autore in tre atti”.

Protagonisti di questo primo appuntamento la cantautrice Chiara Raggi e il suo “Sensi” e il cantautore Sasà Calabrese, finalista al Premio Tenco 2019 - miglior opera prima, che presenterà il suo disco “Conserve”. Il concerto di Chiara Raggi è un “piccolo viaggio con bagaglio emotivo” in cui attivare i sensi, recuperando quel desiderio di aprirsi all’altro e ad altro da sé. Le canzoni di Chiara partono dalla tradizione della canzone d’autore italiana e si mescolano con l’improvvisazione jazzistica passando per il Sudamerica. Con Chiara, voce e chitarre, sul palcoscenico Massimiliano Rocchetta al piano, Piero Simoncini al contrabbasso e Michele Iaia alla batteria.

Il concerto di Sasà Calabrese è legato alle sue memorie e alle sensazioni provocate dalla sua terra come suggerisce il titolo stesso “Conserve”. Un viaggio in “Quell’odore di conserve, fatte di mattina presto, seduti in cerchio, uno dei tanti riti ancestrali della mia terra.

Conserve è memoria. Un filo che lega il passato al futuro, a ciò che si è scelto di essere e di diventare.”

Sasà Calabrese, contrabbassista, bassista e polistrumentista metterà in scena le sue “Conserve” accompagnato da Fabio Guagliardi al pianoforte e Tarcisio Molinaro alla batteria.

A conclusione del concerto un gran finale con tutti i musicisti sul palcoscenico per omaggiare i grandi maestri della canzone d’autore italiana.

Platea 15€ | Galleria 10€





La seconda serata a Coriano: Epoca



Al Teatro Pazzini di Verucchio il terzo atto di Suoni dall'Italia

La seconda serata invece) avrà come leadercon. Si tratta di un album che collega tradizione e futuro della nostra canzone e in cui Mariella scrive, interpreta, suona, arrangia, circondandosi dei suoi più affezionati musicisti. In questo lavoro Nava compone in vario stile, alla luce di quella musica con la quale sente di essersi formata, richiamando tutta quella ricchezza che ascoltava nella sua adolescenza, musica come lei dice che era diversa, piena, ispirata, scritta con cognizione di causa e ricercatezza di armonie e di testi, di quella che oggi è sempre più rara da trovare. Mariella Nava sarà accompagnata daalla chitarra e daal basso.) terzo e ultimo atto della prima assoluta dell’itineranteIl Teatro Pazzini sarà invaso dalla magia vocale di(voce e piano),(voce e chitarra),(voce, basso e chitarra) e(chitarra) in “Un concerto per raccontare quel “suono italiano” che, in quest’epoca mediatica, rischia di essere perduto.Musica di qualità e scrittura cantautorale “senza tempo” sono l’occasione per ascoltare i grandi successi della firma al femminile più apprezzata della musica italiana e scoprire due nuovi voci del cantautorato italiano. Tre viaggi musicali fatti di parole, immagini, suoni che muovono a commozione per le verità semplici, quotidiane ed inesorabili che raccontano.