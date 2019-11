The Bra, il film senza dialogi con Paz Vega al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:27 - 21 Novembre 2019

Miki Manojlovic e Paz Vega nel film "The Bra".





Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) venerdì 22 novembre (ore 21), sabato 23 novembre (ore 17 ed ore 21) e domenica 24 novembre (ore 19.15 e 21, biglietti interi € 6, ridotti € 5) è in programma in prima visione il film The Bra – il Reggipetto di Veit Elmer con Miki Manojlovic, Paz Vega e Maia Morgensteern: selezionato e premiato in numerosi Festival internazionali, tra cui Tokyo, Tallin Black Night, Belgrado e Chicago EU, The Bra racconta la storia di Nurlan, un macchinista che ogni giorno guida il suo treno attraverso le minuscole strade che separano le case di un vivace e popolare quartiere di Baku.

I binari corrono tra le modeste e colorate abitazioni, sono loro stessi la via che separa gli edifici. Su di loro si svolge la vita del quartiere: sulle rotaie gli uomini poggiano i tavolini per bere il tè e i bambini giocano a palla; sopra le rotaie le donne stendono i panni da un muro all’altro. Quando il treno di Nurlan passa, gli abitanti liberano la via in un buffo fuggi-fuggi generale ma, tra i tergicristalli della prima carrozza, resta sempre qualche oggetto dimenticato. E Nurlan riporta sempre tutto ai legittimi proprietari. L’ultimo giorno di lavoro prima della pensione, attaccato al treno trova un oggetto insolito: un reggiseno. Comincia per lui la ricerca della proprietaria: tra ironiche gag, scene di quotidiana disperazione e intense per quanto estemporanee relazioni con le aspiranti proprietarie dell’indumento, la ricerca per Nurlan diventerà un commovente viaggio di liberazione da solitudine e mancanza d’amore. Un viaggio senza parole, fatto solo di sguardi, gesti, risate, pianti e musiche: The Bra è un film senza dialoghi.