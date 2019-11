Dopo le mareggiate, lavori sulla spiaggia di Riccione per sistemare duna di sabbia danneggiata

Attualità

Riccione

| 13:23 - 21 Novembre 2019

I lavori sulla spiaggia di Riccione.

Dopo le violenti mareggiate e il forte vento dei giorni scorsi, questa mattina (giovedì 21 novembre) sono partiti a Riccione i lavori di ripristino della duna di sabbia danneggiata nella zona sud del territorio. La ditta incaricata dal Comune, con il coordinamento degli uffici comunali e regionali di difesa della costa, è all’opera per rimpinguare con nuova sabbia le parti erose dal mare. Salvo condizioni meteo particolarmente avverse entro la settimana i lavori saranno conclusi.



Partiti in mattinata anche i lavori di ripristino del passo d’accesso all’imboccatura del porto canale che proseguiranno venerdì, per poi riprendere dopo la sospensione del fine settimana, nei giorni successivi. Il materiale dragato sarà destinato a rafforzare il litorale nord a ridosso dell’area portuale proseguendo verso nord. Tra oggi e venerdì verranno movimentati all’ingresso del porto circa 300 mt cubi di materiale sabbioso così da agevolare il passaggio delle imbarcazioni e garantire una manutenzione efficace.