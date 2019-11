Serena Garitta madrina del compleanno del centro commerciale "Le Befane" di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:40 - 21 Novembre 2019

Serena Garitta sarà ospite alle celebrazioni del compleanno de "Le Befane".

Sabato 23 novembre 2019 dalle 15 in poi a Le Befane Shopping Centre sarà grande festa green per il quattordicesimo compleanno del centro commerciale riminese, che proprio il 22 novembre del 2005 apriva i battenti al pubblico e alla stampa, in una memorabile giornata di inaugurazione. Da allora ad oggi ben 115 milioni di persone sono passate attraverso gli ingressi de Le Befane, sempre più punto di riferimento per il territorio, non soltanto per la spesa, ma anche come luogo di aggregazione e di promozione di eventi spettacolari e di progetti per la sensibilizzazione su tematiche ambientali, sociali, di inclusione. Tanti gli eventi organizzati che si svolgeranno sabato 23 novembre, giorno della festa, ma anche domenica 24 novembre.



“In questi 14 anni siamo cresciuti moltissimo – commenta Massimo Bobbo, direttore de Le Befane Shopping Centre – e non soltanto sul nostro territorio. Oggi siamo integrati nel tessuto sociale riminese e molto attivi negli ambiti più disparati, che hanno come filo conduttore una diretta e positiva ricaduta del nostro impegno sulla quotidianità delle famiglie. A questo proposito, infatti, ricordo che il centro commerciale ha attivato collaborazioni con tantissime associazioni di volontariato del territorio, che qui da noi hanno potuto farsi conoscere al grande pubblico. Siamo sponsor di numerose attività del comune come le iniziative per lo sport, la Notte Rosa, il Capodanno più lungo del mondo, ecc. Inoltre, quest'anno presenteremo un progetto speciale: Be Charity, che coinvolge molte associazioni di volontariato del territorio”.





Il programma





Be Charity





Dalle 15 in avanti grande festa e animazione per tutto il centro commerciale. Madrina d'eccezione sarà, l'ex gieffina che torna a Le Befane proprio dopo la festa dell'anno scorso. Alle 17 si terrà l'atteso, con la partecipazione delle ragazze di: oltre 600Kg disposti su 20mq di torta, con un dolce speciale pensato anche per tutti i celiaci. Una giornataa partire proprio dalla torta: piattini, forchettine, tovagliolini saranno infatti compostabili per evitare qualsiasi tipo di impatto sull'ambiente. E sempre in tema di rispetto per l'ecosistema che ci ospita, contestualmente alla Festa di compleanno avverrà la premiazione del concorso. Ad oggi sono già 15mila i voti espressi dai possessori di Be Fan Card che stanno scegliendo uno dei 20 lavori prodotti da altrettanti artisti del territorio, chiamati a confrontarsi sul tema dell'ambiente. Il vincitore, proclamato contestualmente con la festa di compleanno, riceverà una gift card Le Befane con 1000 Euro da spendere all'interno del centro commerciale. Sarà presente anche lo street artistche in una sessione di live painting all'interno de Le Befane realizzerà un'opera a tema



Be Charity è il progetto che debutta il 24 novembre, per concludersi lunedì 23 dicembre 2019, e nasce per intervnire in maniera decisiva nel sostegno delle associazioni del territorio che sono impegnate nello sviluppo di progetti sociali. Queste associazioni sono state invitate a presentare dei progetti che si sviluppano sul territorio di Rimini: dal 24 novembre i possessori di Be Fan Card potranno votare il progetto preferito, con la possibilità di aggiudicarsi gift card di vario valore. Il 23 dicembre verrà proclamato il progetto vincitore che otterrà 10mila Euro per diventare realtà. Una giuria qualificata attribuirà anche un secondo premio di 3mila Euro.