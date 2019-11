Coriano celebra la giornata degli alberi con un nuovo progetto e un'iniziativa in biblioteca

Attualità

Coriano

| 12:32 - 21 Novembre 2019

Da sinistra il sindaco Domenica Spinelli, gli assessori Giulia Santoni e Anna Pazzaglia .

In occasione della giornata nazionale degli alberi, la Biblioteca Giovanni Battarra di Coriano, grazie all’impegno della bibliotecaria Giulia Gaudiano, ha preparato una vetrina di volumi dedicata agli alberi, con testi di tipo divulgativo-scientifico ma anche libri di narrativa. L'amministrazione comunale annuncia inoltre il nuovo progetto "Piantamola", che coinvolge le scuole del territorio: dopo un percorso di formazione, le classi coinvolte pianteranno degli alberi in un parco pubblico. Commenta l'assessore all'ambiente Anna Pazzaglia: "L’educazione alla tutela dell’ambiente deve partire dalle nuove generazioni, affinché si realizzi quel cambiamento culturale che renderà stabile e duraturo un nuovo modo di vivere il territorio. Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale per migliorare la qualità della vita . È indubbia infatti la loro importanza nel ciclo dell’anidride carbonica e nella riduzione della concentrazione dei principali inquinanti nell’aria, nel contrasto agli eventi estremi derivanti dal dissesto idrogeologico. Continuare a piantarne vuol dire quindi migliorare il paesaggio, contribuire alla tutela dell’ambiente, coltivare l’amore per la natura".