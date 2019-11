Violenze sessuali denunciate, in base al numero di abitanti la Provincia di Rimini è seconda

Attualità

21 Novembre 2019

Nel 2018 in Italia sono stati denunciati alle forze dell'ordine 4.887 reati di violenza sessuale, di cui circa il 90% con vittima una donna. Di questi inoltre 397 sono stati perpetrati a danno di un minore di 14 anni. Lo ricorda il Censis che anticipa alcuni dati in vista della Giornata internazione contro la violenza sulle donne che si celebrerà lunedì 25 novembre. Al primo posto per numero di violenze sessuali, segnala l'istituto di ricerca, c'è Milano con 481 denunce, seguita da Roma con 411 e Torino con 215. La prima provincia per numero di violenze sessuali denunciate in rapporto alla popolazione residente è Trieste, seguita da Rimini e Bologna. I dati sono stati elaborati nell'ambito del progetto 'Respect-Stop Violence Against Women', realizzato dal Censis con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si propone di stimolare una riflessione collettiva sul valore sociale della donna per promuovere un cambiamento nei comportamenti che sono alla radice della discriminazione e della violenza di genere. Il progetto Respect si conclude con l'apertura della mostra fotografica 'Un mondo senza donne' che verrà inaugurata oggi a Roma alle ore 11 presso la Casa dei diritti e delle differenze del Municipio Roma III Montesacro in via Gerolamo Rovetta.