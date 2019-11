‘E’ per te’: sabato 23 novembre dalle 15.30 Rimini in cammino contro la violenza sulle donne

Attualità

Rimini

| 10:47 - 21 Novembre 2019

'E' per te', contro la violenza sulle donne.

Partirà dalla nuova Piazza Francesca da Rimini l’ottava edizione di “E’ per te, Rimini in cammino contro la violenza sulle donne” l’iniziativa nata per ribadire il no ad ogni violenza di genere, organizzata dal Comune di Rimini e dalla Provincia, in collaborazione con il Centro antiviolenza del Comune e “Rompi il silenzio Onlus”.

L’appuntamento, promosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è per sabato 23 novembre alle 15.30 dalla nuova piazza a fianco di Castel Sismondo. Il corteo partirà alle 16 e attraverserà il centro storico, passando per Via Bastioni Occidentali, Via Garibaldi, Piazza Tre Martiri e Corso D’Augusto, con arrivo in Piazza Cavour. Alle 17 spazio ai saluti e agli interventi degli organizzatori dalle scale del Palazzo dell’Arengo, poi finale in musica con il Dj set di Marta Musicanta.



A fare da preludio alla camminata, sempre sabato 23 alle 11.30, l’Inaugurazione al Museo della città della mostra dell’illustratrice Anarkikka: opere che raccontano violenze su donne e bambini, discriminazioni e diritti negati, allestite negli spazi di via Tonini fino a sabato 30 novembre. Fino al 27 novembre inoltre sarà possibile visitare “E tu lo chiami amore”, la mostra delle pittrici Confartigianato Donne Impresa con scuola di Pittura ‘Artisti per caso’, esposta alla Sala del Piano Strategico nel Palazzo dell’Arengo (Piazza Cavour).



Lunedì 25 novembre, giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Castel Sismondo sarà illuminato di arancione, grazie alla collaborazione del Soroptimist International Club di Rimini. Alle 21 alla Sala Gymnasium (Via Melozzo da Forlì) è in programma “E invece l’ho fatto. Il coraggio di scegliere”, un evento spettacolo organizzato dall’associazione “Il Richiamo” in collaborazione con Terra e Sole e il patrocinio del Comune di Rimini, in cui arte, poesia e teatro incontrano racconti e relazioni di esperti, per ricordare che la rabbia e la violenza possono essere trasformate in bellezza.



Il programma delle iniziative si completa venerdì 6 dicembre in Cineteca Comunale con un appuntamento dedicato alle ragazze e ai ragazzi degli istituti superiori di Rimini. Alle 9 sarà proiettato il film “Il diritto di contare” del regista Theodore Melfi. A seguire il dibattito con il vicesindaco Gloria Lisi e gli assessori Eugenia Rossi di Schio e Roberta Frisoni.



“E’ per te” ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Riccione, Santarcangelo, Bellaria Igea Marina, Morciano, Coriano, Verucchio, San Giovanni in Marignano, Novafeltria, San Clemente, Saludecio, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Gemmano, Maiolo, Poggio Torriana e San Leo.