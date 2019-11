Cattolica, scoperto mini market della droga: in tre finiscono in manette

Cronaca

Cattolica

| 10:22 - 21 Novembre 2019

La droga sequestrata.



Avevano in casa oltre un chilo di droga, un vero e proprio market dello stupefacente: sono finiti in manette in tre, a Cattolica, grazie a un controllo dei carabinieri della locale stazione. Si tratta di un 29enne e un 22enne e una giovane 23enne, tutti del napoletano. I due ragazzi sono stati notati nella giornata di martedì nel centro della città agire con fare sospetto. I militari hanno così pensato di procedere con un controllo che ha da subito innervosito i ragazzi. Ecco che è scattata la perquisizione domiciliare: una volta a casa i militari hanno scoperto un vero e proprio market dello stupefacente, sorprendendo anche la donna, convivente di uno dei due, ignara del controllo, intenta a sistemare i vari “prodotti”.

La perquisizione ha permesso di rinvenire 1 Kg di hashish, 34 dosi di cocaina del peso di 17 grammi circa e una confezione di 4 grammi di marijuana. Inoltre era presente tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente ed un bilancino di precisione.

Per tutti e tre è scattato l’arresto e, sulla base di tutti gli elementi raccolti, il Sost. Proc. di turno – dott. Bertuzzi, informato dai militari di Cattolica, ha disposto il carcere per tutti gli arrestati, accompagnati presso le case circondariali di Rimini e Forlì, in attesa della convalida dell’arresto.