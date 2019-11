Panchine rosse a San Marino per dire stop alla violenza contro tutte le donne

Eventi

Repubblica San Marino

| 07:59 - 21 Novembre 2019

Il comitato nazionale sammarinese Fair Play presenta il Progetto "Panchina rossa" in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che vedrà coinvolti tutti i nove castelli della Repubblica di San Marino. La prima verrà inaugurata proprio lunedì 25 novembre alle 15.30 al parco Ausa di Dogana alla presenza dei Capitani reggenti, autorità e cittadini.



Il momento particolare vuole essere un'occasione per riflettere e tenere a mente un tema che ha caratteri di emergenza con cifre che purtroppo ogni giorno devono essere aggiornate. La panchina rossa è un monumento civile per denunciare la ferita umana e sociale del femminicidio, degli abusi e dei maltrattamenti sulle bambine e sulle donne.

Ecco perchè anche dalla Repubblica di San Marino si alza un forte grido contro la violenza di genere. La panchina grande e imponente fungerà da monito per denunciare la ferita umana e sociale di questo fenomeno globale e sempre più preoccupante.



La cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento dalla forte connotazione simbolica. L’evento è promosso dal Cnsfp con la piena collaborazione della segreteria di Stato a cultura, istruzione, sport e dalla segreteria di Stato al territorio, ambiente, turismo, Ugrat, giunte di Castello, commissione Pari opportunità, commissione nazionale Sammarinese per l’Unesco Trasforma e Centro del Riuso, Fondazione “Centro anch’io”, ALL+.