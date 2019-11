Sant'Agata Feltria contro la violenza sulle donne: un evento a teatro per dire basta

Eventi

21 Novembre 2019

Contro la violenza sulle donne bisogna agire tutti i giorni dell’anno. Per questo anche l’iniziativa del Comune di Sant’Agata Feltria, in programma sabato 7 dicembre alle 21 al teatro Angelo Mariani, è significativa e si inserisce comunque a pieno diritto nell’ambito delle iniziative per il contrasto di questa piaga sociale per la quale si devono ancora trovare soluzioni collettive.



La serata è dedicata a “Femminile#plurale”, il programma di eventi condivisi da tutta la provincia di Rimini che guardano alla giornata internazionale del 25 novembre, ma non soltanto. Ecco perché per dire “no alla violenza” sul palco del teatro di piazza Garibaldi saliranno la consigliera provinciale alle pari opportunità Giulia Corazzi, l’associazione “Rompi il silenzio”, la psicologa e psicoterapeuta “Laura Travaglini”, il gruppo danza Asd Container con Ludovica Amati, il maestro d’organo Francesco Balzani e le cittagine Virginia Mancini e Faustina Cicconi. Come prologo di questo intervento corale, venerdì 6 dicembre l’invito è a lasciare fuori dal teatro Mariani un paio di scarpe rosse, diventate ormai simbolo mondiale di solidarietà. Le offerte libere saranno devolute all’associazione Rompi il Silenzio. Organizza l'assessorato alle Pari Opportunità e l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Rimini e l'associazione Rompi il Silenzio.