Rimini Calcio, c'è il trequartista Alessio Curcio nella lista di mister Colella?

| 19:49 - 20 Novembre 2019

Il difensore Oliana (nella foto con Piccioni) giovedì sarà operato assieme a Candido a Cattolica.

Nella conferenza stampa di presentazione il ds del Rimini Ivano Pastore ha parlato di giocatori che nei club in cui sono sono ai margini o poco utilizzati e che potrebbero fare al caso del Rimini. Uno di questi potrebbe è il trequartista del Vicenza Alessio Curcio, classe 1990, lo scorso anno 34 partite e due gol al Vicenza guidato da mister Colella che – riferiscono da Vicenza – aveva in grande considerazione il giocatore. E’ vero che nel ruolo al Rimini c’è già Candido, ma è anche vero che a Vicenza mister Colella utilizzava anche il modulo con due trequartisti, Curcio appunto e Giacomelli. Staremo a vedere se l’indiscrezione avrà un seguito.

INFERMERIA Giovedì Oliana e Candido saranno operati all’ospedale di Cattolica dal dottor Alberto Morigi. Il primo ha riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra, il secondo del secondo metacarpo della mano sinistra. Ne avranno per una ventina di giorni per cui salteranno anche la partita col Ravenna. Petrovic ha ripreso, Gerardi è in forse, out ancora Van Rasbeeck mentre Silvestro è squalificato.

PREVENDITA E’ attiva la prevendita per l’incontro Padova-Rimini in programma domenica allo stadio "Euganeo", con fischio d'inizio alle ore 15.

I tagliandi del Settore Ospiti (Curva Nord) potranno essere acquistati, al prezzo di € 14 + commissioni, on-line sul circuito Listicket (https://sport.ticketone.it) o nel seguente punto vendita:

Tabaccheria D’Ermilio, viale Regina Elena 103 – Rimini.

Come da disposizioni degli organi preposti alla sicurezza i residenti in provincia di Rimini potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del Settore Ospiti e sino alle ore 19 di sabato, il giorno della gara la biglietteria Ospiti sarà chiusa.